CoD: Vanguard Fragmanı Warzone'da Görüldü (Video)

CoD: Vanguard fragmanı, Call of Duty: Warzone'da gösterildi. 13 Ağustos Cuma günü Warzone oyuncularına sunulan tanıtım videosu, yeni ve son Call of Duty oyunu hakkında bazı ipuçları sağlıyor.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen yeni oyun, "Call of Duty: Vanguard" olarak adlandırılıyor ve haftanın başında sızdırılan görüntülere göre yeni oyun, CoD hayranlarını 2. Dünya Savaşı'na geri götürüyor.

CoD: Vanguard Fragmanı Warzone Oyuncularının Karşısına Çıktı

Oyuncularla buluşturulan tanıtım videosu, Call of Duty: Warzone oyuncularının hiç beklemediği bir anda karşısına çıkarıldı. Fragmanda yer verilen detaylar ise oyun hakkında bazı ipuçları sağlıyor. Örneğin II. Dünya Savaşı'na ait olduğu görülen bir üniforması olan kızıl saçlı bir kadın, o döneme ait bir keskin nişancı tüfeği ile helikoptere ulaşmak isteyen son askeri vuruyor.

Askerin kıyafeti ve silahı, Call of Duty'nin son oyununun 2. Dünya Savaşı'nda geçeceği yönündeki söylentileri de doğruluyormuş gibi görünüyor.

Call of Duty (CoD): Vanguard Çıkış Tarihi

Tom Henderson tarafından geçen günlerde paylaşılan bilgilere göre Call of Duty: Vanguard'ın 5 Kasım 2021'de çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Call of Duty: Vanguard Hakkında Bilgiler

Bu zamana kadar ortaya atılan iddialar derlenecek olursa şu şekilde bir liste elde edilebilir:

Battlefield 2042'de olduğu gibi oyuncuları oldukça değişken hava koşullarının olduğu bir dünya bekliyor.

Call of Duty: Vanguard çıkış gününde oyuncuların karşısına 24 harita ile çıkacak.

Oyunun resmi olarak 19 Ağustos 2021'de duyurulması planlanıyor.

Oyun, Standart, Cross-Gen Bundle ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm ile satışa sunulacak.

Oyunu PlayStation 4 ya da Xbox One için alan oyuncularının PlayStation 5 ve Xbox Series S/X yükseltmesi ücretsiz olmayacak.

Her çıkışı yaklaşan video oyunu hakkında ileri sürülen söylentiler gibi yukarıdaki söylentilerin de gerçekleşmeme ihtimali var. Bu nedenle yukarıdaki listede bulunanların tamamına sadece bir iddia olarak bakmak, herhangi birinin bile kesinlikle gerçekleşeceğini düşünmemek gerekiyor.

Siz yaklaşan video oyunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce oyuncuları nasıl bir video oyunu bekliyor olabilir? Yeni CoD oyunu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.