CoD: Vanguard ve Warzone'da Hile Yapan On Binlerce Kişi Yasaklandı

CoD: Vanguard ve Warzone'da hile yapan çok sayıda oyuncu, büyük bir yasak dalgası ile karşı karşıya kaldı. Kısa süre önce yeni anti hile sistemine geçiş yapan video oyunlarında gerçekleşen hesap yasaklama işlemine dair ayrıntılar haberimizde.

CoD: Vanguard ve Warzone'da Hile Yapanlar Uzaklaştırıldı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu Warzone ve geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Call of Duty: Vanguard isimli yapımlara ilişkin oldukça önemli bir gelişme yaşandı. İki popüler oyunda hile yapan oyuncular, büyük yasak dalgasıyla karşılaştı.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Activision tarafından yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Vanguard ve Warzone isimli video oyunlarında 48 bin hesap yasaklandı.

Amerika Birleşik devletleri merkezli Activision, hileciler ile mücadele etmek için uzun bir süredir uğraşıyor. Örneğin, ağustos ayında popüler battle royale oyununda hile yapan 100 bin oyuncu uzaklaştırılmıştı.

Call of Duty: Vanguard ve Warzone isimli oyunlar kısa süre önce Ricochet Anti-Cheat isimli yeni anti hile sistemine geçiş yapmıştı. Gerçekleşen yasak dalgasına bakılacak olursa anti hile sistemi işe yaramış gibi görünüyor.

Yalnızca Call of Duty oyunlarına özgü olmayan hile, çevrim içi tabanlı oyunlarda sık sık karşılaşılıyor. Oyun geliştiricileri, oyun keyfini çok ciddi ölçüde olumsuz yönde etkileyen hile yazılımları ile uzun bir süredir mücadele ediyor. Bunun son örneği ise Activision'ın yeni anti hile sistemine geçiş yapmasıdır.

Infinity Ward ve Raven Software iş birliğinde geliştirilen Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Call of Duty: Warzone, aslında Modern Warfare için bir mod olarak tasarlanmıştı fakat video oyunu tek başına ücretsiz bir şekilde çıkışını gerçekleştirmişti.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen CoD: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirdi.

CoD: Vanguard ve Warzone'daki hile sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.