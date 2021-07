CoD: Warzone Görünmezlik Sorunu Yeniden Ortaya Çıktı

Oyuncuların sinirlerinin bozulmasına neden olan CoD: Warzone görünmezlik sorunu yeniden gün yüzüne çıktı. İlk ortaya çıktığı zamanlarda oyundan bazı özelliklerin kaldırılmasına neden olan sorun, 4. sezonla birlikte geri döndü ve oyuncuları yeniden rahatsız ediyor.

Oyuncuların Başı Yine CoD: Warzone Görünmezlik Sorunuyla Dertte

Call of Duty: Warzone 4. Sezon güncellemesinin yayımlanması ile görünmezlik sorunu bir kez daha ortaya çıktı. İlginç bir şekilde hata her ortaya çıkışında varlığını farklı bir şekilde hissettiriyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse oyuncular sorunla her seferinde daha farklı bir şekilde karşılaşıyor. Warzone oyuncularının hemen hemen hepsi bir noktada araçların, silahların ve karakterlerin görünmez olması sorunundan mağdur oluyor.

Geliştirici Raven Software, Call of Duty: Warzone'un dördüncü sezon güncellemesini 17 Haziran 2021'de piyasaya sürdü ve bu güncelleme aynı zamanda eski bir sorunu tekrardan gün yüzüne çıkardı. Kullanıcılar, güncellemenin yayımlandığı ertesi gün itibarıyla görünmez oyuncularla karşı karşıya gelmeye başladı. Bu, yeni güncelleme ile video oyununa eklenen özellikleri deneyimlemeye çalışan her oyuncu için büyük bir sorun oldu.

Bazı oyuncular, Call of Duty: Warzone'un meşhur görünmezlik sorununun geri döndüğünü Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra Reddit'te bildirdi. "JGODYT" kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı olan Call of Duty oyuncusu, hata ile karşılaştığı sırada bir ekran kaydı başlattı. Oyuncunun görünmez bir oyuncu tarafından nasıl vurulduğu anbean görüntülere yansıdı.

Invisible People are Back SMH pic.twitter.com/91MqK88f3A — James - JGOD (@JGODYT) July 15, 2021

Reddit kullanıcısı jonhew93 de Twitter kullanıcısının videosuna benzer bir video yayımlayarak JGODYT'nin yaşadığı sorunu kendisinin de yaşadığını paylaştığı görüntü ile gösterdi.

Oyuncular, sorunun yeniden ortaya çıkışını dördüncü sezon güncellemesine bağladı. Raven Software, kullanıcının gönderisine yanıt vererek onu özel mesaj aracılığı ile konu hakkında bilgilendirdi. Sonuç olarak geliştiricilerin şu anda sorunu ne zaman tam olarak çözeceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Yaşadığı sorunu Twitter ve Reddit gibi platformlarda paylaşan oyuncular, CoD: Warzone görünmezlik sorununun oyunun akışına nasıl zarar verdiğini sık sık dile getirerek sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

2020'nin başlarında ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone, yeni çıkan oyunlara rağmen oyuncu kitlesini hala elinde tutmayı başarıyor. Bunun en önemli nedeni, oyunun düzenli olarak eklenen özelliklerle güncel tutulması olarak görülüyor ancak yayımlanan bu güncellemeler elbette zaman zaman bu tür sorunlara yol açabiliyor.