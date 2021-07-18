CoD: Warzone Hile Sorunu Ele Alınırken Binlerce Hesap Daha Yasaklandı

CoD: Warzone hile sorunu, uzun bir zamandan beri oyuncuların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geliştirici Raven Software yakın bir zamanda hilecilerin yeni bir yasak dalgası ile daha karşılaştığını duyurdu.

Mart 2020'de piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı türündeki battle royale oyunu, o zamandan bu yana geliştiriciler tarafından yapılan çeşitli güncelleme ve etkinliklerle güncel tutuluyor.

Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 1 yıldan uzun bir zaman geçti ve Call of Duty: Warzone oyuncuları, o zamandan bu zamana kadar sık sık hilecilerin hedefi oldu. Oyunun geliştiricileri, hilecilere geçit vermemek adına hileleri engellemek için sürekli olarak çaba sarf etti ancak hile yazılımı geliştiricileri sürekli olarak yeni hileler çıkardı.

Geliştiriciler bu nedenle son zamanlarda yönünü tamamen hilelere ve onları kullanan kişilere çevirdi. Konsollarla uyumlu olduğu söylenen makine öğreniminin kullanıldığı yazılımlar özellikle son günlerde YouTube gibi platformlar kullanılarak tanıtılmaya başlandı.

Hilenin tanıtım videolarına göre oyuncuların otomatik olarak düşmanları hedef almasına ve onları vurmasına olanak tanıyor. Bu da hilecileri oyun içinde neredeyse durdurulamaz bir hale getiriyor. Activision, hilenin herkese açık olarak paylaşılan tanıtımlarını tespit etti ve bunların YouTube'dan kaldırılması için önemli adımlar attı.

İnternette ne yazık ki hala sayısız hile var ve bunların sayısı giderek artıyor. Warzone'a özel hilelerin yer aldığı bir web sitesi, hafta sonu ile sınırlı olmak üzere hilenin ücretsiz olarak kullanılmasına izin verdi ve bu da oyunun hilecilerle dolmasına yol açtı.

CoD: Warzone Hile Sorunu İçin Ne Kadar Hesap Yasaklandı?

Raven Software'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette son iki yasak dalgasında 50.000'den fazla Call of Duty Warzone hesabının yasaklandığını açıkladı. Bu önemli miktardaki yasaklamanın diğer hileciler üzerinde gözle görülür bir etkisinin olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Çıkışından bu yana dünya çapında en çok oynanan ücretsiz battle royale oyunlarından biri haline gelen Call of Duty: Warzone'un şu an dünyanın dört bir yanından oyuncusu bulunuyor. Oyuncuların çoğu video oyununu oynamaktan keyif alsa da oyuncu kitlesinin büyük bir kısmı, oyunun akışına zarar veren hilecilerden rahatsız ve oyunun geliştiricisinden buna yönelik çözüm bulmasını istiyor.