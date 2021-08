CoD: Warzone'da Hile Yapanlar Büyük Yasak Dalgası ile Karşılaştı

Popüler battle royale oyunu CoD: Warzone'da hile yapan çok sayıda oyuncunun hesabı yasaklandı. Geliştirici Raven Software yakın bir zamanda 100 binden fazla hilecinin oyundan uzaklaştırıldığını duyurdu.

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da yer alıyor.

Infinity Ward ve Raven Software iş birliğinde geliştirilen Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok popüler hale gelen Call of Duty: Warzone, aslında Modern Warfare için bir mod olarak tasarlanmıştı fakat video oyunu tek başına ücretsiz bir şekilde çıkışını gerçekleştirmişti.

CoD: Warzone'da Hile Yapan 100 Binden Fazla Kişi Yasaklandı

Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 1 yıldan uzun bir zaman geçti ve Call of Duty: Warzone oyuncuları, o zamandan bu zamana kadar sık sık hilecilerin hedefi oldu. Geliştirici Raven Software, oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyen hilecilerin bir kısmını daha oyundan uzaklaştırdı.

Raven Software, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 100 binden fazla Warzone hesabının daha yasaklandığını duyurdu. Nisan ayında yapılan bir açıklamaya göre 475 bin hesap yasaklanmıştı. Kısa süre önce ise 50 bin hesabın yasaklandığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Call of Duty: Vanguard isimli video oyunu için bir yılı aşkın süredir yeni bir hile engelleme sistemi geliştirildiği iddia edilmişti. Yeni hile engelleme sisteminin Call of Duty: Warzone isimli video oyununda da kullanılacağı ileri sürülmüştü.

Warzone'a yeni hile engelleme sisteminin ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor. Yeni hile önleme sistemi ile birlikte Call of Duty: Warzone'da hile sorununun ortadan kalkması bekleniyor. Activision tarafından ise yeni hile önleme sistemi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla söz konusu iddianın gerçek olmama ihtimali de bulunuyor.