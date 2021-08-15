CoD: Warzone Hile Sorunu Sona mı Eriyor?

Popüler batle royale oyunu CoD: Warzone hile sorunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Binlerce oyuncunun banlandığı video oyunu için yeni bir hile engelleme sistemi geliştirildiği ileri sürüldü. Ortaya atılan iddiaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da yer alıyor.

Infinity Ward ve Raven Software iş birliğinde geliştirilen Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok popüler hale gelen Call of Duty: Warzone, aslında Modern Warfare için bir mod olarak tasarlanmıştı fakat video oyunu tek başına ücretsiz bir şekilde çıkışını gerçekleştirmişti.

CoD: Warzone Hile Engelleme Sistemi Yenilenecek mi?

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu Warzone'da hile yapan oyuncusu sayısı oldukça arttı. Öyle ki Raven Software, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 50 bin Warzone hesabının banlandığını duyurdu.

Arka planda sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten Raven Software, yakında daha fazla bilgi paylaşacaklarını ifade etti. Çok sayıda oyuncu, hesap banlama işleminin çözüm olmadığını, yeni bir hile önleme sisteminin geliştirlmesi gerektiğini düşünüyor.

Tom Henderson, konu ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Henderson tarafından ortaya atılan iddiaya göre Call of Duty: Vanguard isimli video oyunu için bir yılı aşkın süredir yeni bir hile engelleme sistemi geliştiriliyor. Henderson, yeni hile engelleme sisteminin CoD: Warzone'da da kullanılacağını ileri sürdü.

Warzone'a yeni hile engelleme sisteminin ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor. Yeni hile önleme sistemi ile birlikte Call of Duty: Warzone'da hile sorununun ortadan kalkması bekleniyor. Activision tarafından ise yeni hile önleme sistemi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Çok yakında yeni sisteme ilişkin detayların paylaşılacağı tahmin ediliyor.