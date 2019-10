Codemasters, GRID'in Çıkış Fragmanını Yayınladı

GRID serisini özleyenler için özlem bu ay sona ermesinin yanı sıra, araba yarışı tutkunları için de iyi bir alternatif satışa sunulacak. Kasım ayında çıkacak olan Need for Speed Heat ile The Game Awards 2019 şovu için kıyasıya bir mücadelenin olacağını tahmin ediyoruz. PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için geliştirilmiş olan oyun, 11 Ekim 2019 tarihinde pistlere geri dönüyor. Çıkışına bir haftadan az bir zaman kala GRID için çıkış fragmanı yayınlandı.

Bir dakikalık uzunluğu olan fragman en az öncekiler kadar aksiyon dolu bir seyir sunuyor. Bu defa da farklı kategorilerden arabalar ve farklı kategorilerden yarışlar ve daha önceden görmediğimiz pistler ekranlarımıza geliyor.

Keyifli seyirler dileriz!

F1 ve DiRT Rally serilerinin de geliştiricisi olan Codemasters tarafından geliştirilmiş olan GRID, serinin gelmiş geçmiş en büyüğü olacak. Touring, GT, Tuner ve Stock dahil birçok kategoriden istediğiniz bir arabayı seçerek Racing, Oval Racing, Time Trial, Time Attack, Skirmish ve Hot Lap gibi birçok farklı yarış kategorisinde Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarındaki yarışlara katılacağız. FA Racing Esports ve Fernando Alonso ile ilgili meydan okumalar dahil yüz dört kadar etkinliğin olacağı oyunda, bu etkinlikleri birer birer tamamlayarak Ravenwest'e karşı GRID World Series'e giriş yapacağız.