Codemasters, Slightly Mad Studios'u Satın Aldı

Slightly Mad Studios artık Codemasters bünyesinde faaliyet gösterecek. İngiltere menşeli yayıncı, kendisi gibi İngiltere menşeli olan stüdyoyu satın aldığını duyurdu.

Sürpriz satın alım sonrasında, Frank Sagnier Codemasters Group Üst Yöneticisi, Ian Bell de Slightly Mad Studios Kurucusu ve Üst Yöneticisi pozisyonlarını korudular. Bunun yanı sıra Codemasters artık Londra, Birmingham, Southam ve Runcorn ofisleriyle yedi yüz çalışana ulaşmış oldu.

Yayınlanan basın bildirisinde, Codemasters Group Üst Yöneticisi Frank Sagnier, "Böylesine inanılmaz bir yarış oyunu geliştiricisini Codemasters ailesine kazandırmaktan hoşnutuz ve bu yarış oyunları geliştirmede bizi açık bir şekilde küresel güç merkezi haline getirmiş oldu." yorumunda bulundu ve devam etti. "Aynı tutkuyu ve vizyonu paylaşıyoruz ve yeni ortaklığımız büyümemizi hızlandıracak. Daha fazla eş akışlı servisin pazara gelmesi ve yeni nesil oyun konsollarının 2020 yılında çıkacak olmasıyla, Codemasters için sıradaki adımını atması için mükemmel bir zamanlama."

Satın alım duyurusunun içeriğinde İngiltere menşeli yayıncı, Slightly Mad Studios tarafından üzerinde çalışılan üç projenin varlığını teyit etti. Bu projelerden bir tanesi mobil cihazlar için geliştirilmekte olan Project Cars Go, geçtiğimiz senenin sonlarına doğru haberdar olduğumuz Project CARS 3 ve gişe rekorları kıran bir marka baz alınarak geliştirilen lisanslı bir oyun. Şimdilik sonuncusu için bir ipucu verilmedi ama 2017 yılı içerisinde Üst Yönetici Ian Bell, Fast & Furious oyunu üzerinde çalıştıklarına işaret etmişti.

Slightly Mad Studios arkasına oldukça etkin bir gücün desteğini almış oldu. Gelecekte bu stüdyodan çıkacak yapımlar için heyecanlanmamak elde değil. Büyük bir merakla bekleyişte olacağız.