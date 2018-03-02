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Çoğu İnsan, Sosyal Medyayı Tamamen Bırakmanın Kolay Olduğunu Düşünüyor

Sosyal Medya
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Sosyal Medya
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Günümüzde sosyal medya neredeyse hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Pek çoğumuz sosyal medya bağımlısı olduğumuzu kabul etmesek de araştırma verileri bu durumun tersini söylüyor. Örneğin Facebook’u ele alırsak, PEW araştırma şirketine göre, Facebook kullanıcılarının yüzde 74'ü Facebook’u günde en az bir kez ziyaret ediyor.

PEW’in son araştırmasına göre, ABD'deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 59'u Facebook, Instagram, Snapchat ve tüm diğer sosyal medya platformlarından vazgeçmelerinin zor olmayacağını düşünüyor. PEW’in düzenlediği bir ankete katılanların sadece yüzde 14’ü sosyal medya kullanımını bırakmanın "çok zor olacağını" belirtirken, yüzde 40'ı ise onlar için “bir sorun olacağını” söylemekle yetindi. Bu anket daha önce 2014 yılında da yapılmıştı ve katılımcıların sadece yüzde 28’i sosyal medya kullanımını bırakmanın bir sorun olacağını söylemişti.

A majority of Facebook, Snapchat and Instagram users visit these platforms on a daily basis

Şirket yaptığı bir diğer araştırmada, ABD'li Facebook kullanıcılarının yüzde 74'ünün günlük olarak Facebook platformuna geldiğini tespit etti. Snapchat’te bu oran yüzde 63 olurken, Instagramda ise bu oranın yüzde 60 olduğu görüldü.

Son yıllarda mutluluk hissinin azalması ve kıskançlığın artması gibi endişe verici durumların arttığını ve özellikle Instagram ile birlikte daha da tehlikeli hale geldiğini görüyoruz. Almanya’da sağlık sigortası şirketi DAK tarafından yapılan bir diğer araştırmanın sonuçlarına göre, 100.000 gencin sosyal medya bağımlısı olduğu açık bir şekilde görülüyor.

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