Coinbase CEO'su Apple'ı Suçlamaya Devam Ediyor

Coinbase'in CEO'su ve kurucu ortağı Brian Armstrong, Superstream Podcast'in son bölümünde Apple'ı "potansiyel sorunları" konusunda eleştirdi.

Armstrong, Superstream Podcast'in 20 Nisan bölümünde kripto para biriminin mevcut durumu, girişimcilik ve kurucu ortağı olduğu şirket Coinbase hakkında konuşmak için konuk oldu. Coinbase, masaüstü ve mobil cihazlarda, kullanıcıların popüler kripto para birimlerini satın almalarına ve takaslamalarına olanak tanıyan bir kripto para birimi takas platformudur. Coinbase uygulaması, 9to5mac tarafından belirtildiği üzere App Store'daki en popüler 18. Finans uygulamasıdır.

Coinbase'in kendi kripto para donanım cüzdanını yayınlayıp yayınlamayacağı sorulduğunda Armstrong, çoğu insanın yalnızca kripto için kullanılan ayrı bir cüzdan taşıyacağına inanmadığına dikkat çekti. Çoğu insanın telefonlarının içinde bir şey kullanmanın daha rahat olacağını düşündüğün belirten Armstrong. bununla birlikte böylesine büyük bir teknolojinin kullanıcı dostu telefon tabanlı bir cüzdanı makul kılmak için gerekli olan özelliklerin sağlanmasının zor olduğuna inanıyor.

Armstrong, Apple Hakkında Eleştirilerde Bulundu

"Apple şu ana kadar kriptoya pek de iyi yanaşmıyor, aslına bakarsan uygulamada olmasını istediğimiz bir dizi özelliği de yasakladılar."

Armstrong, hangi özelliklerin yasaklandığını söylemese de gelecekte kripto uyumlu telefonların gerekli olacağına ve popüler hâle gelebileceklerine inandığını belirtiyor. Bu, Armstrong'un Apple'a karşı yaptığı ilk konuşma değil. 2020'de Apple'ın App Store düzenlemelerinin kripto para birimi alanındaki yeniliği engellediğini savunmuştu.

Haziran 2021'de kripto tabanlı Coinbase Card, Apple Wallet'ta kullanılmaya uygun hâle geldi. Kart, kullanıcıların kripto para birimini dünya genelinde nakit olarak harcamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca Apple Pay ile Coinbase'de kripto para birimi satın alabiliyorlar.