Coinbase, Kullanıcılarından İzinsiz Para Çekiyor

Kripto para borsasının hatrı sayılır şirketlerinden olan Coinbase, birkaç gündür kullanıcılardan şikayet üstüne şikayet almaya başladı. Şikayetlerin sebebinin ise Coinbase’in, kullanıcılarının banka hesaplarından izinsiz olarak büyük miktarlarda para çekmesi olduğu ifade edildi.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinden ortaya çıkan haber, bir süre sonra pek çok kullanıcıda yaşanmaya başladı. Coinbase hesaplarını çeşitli banka kartlarını bağlayan kullanıcılar, izinsiz olarak kripto para alımı yapıldığını ve bu nedenle banka hesaplarındaki paranın azaldığını belirttiler. Ayrıca bazı kullanıcıların hesapları eksiye düştüğü için banka kartlarının borçlandığı da ifade edildi. Bu izinsiz para alımlarından dolayı Coinbase'i suçlayan mağdur kullanıcılar, borçlandıkları bankaya yüksek meblağda ödeme yaptıklarını kaydettiler.

Konu hakkında yapılan açıklamada büyük bir hata olduğunu dile getiren ABDli şirket, kullanıcılarının mağduriyetini gidereceklerini belirtti. Alınan paraların ödeneceğini ve bu kullanıcılarına karşı hassas olacaklarını ifade eden Coinbase, zarara uğrayan kullanıcılarının kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Yaşanan bu durumun bir hata olduğunu düşünürsek, pek çok kullanıcının Coinbase'e olan güveni sarsılmış durumda. Ayrıca bu sorunun yeni kart sınıflandırmasından dolayı olduğunu ifade eden şirket, 28 Ocak-11 Şubat tarihlerinde işlem yapan bütün kullanıcıların bu sorunla karşılaşmış olabileceğini dile getirdi.