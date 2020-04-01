CoinMarketCap 400 Milyon Dolara Binance'in Olabilir

Kripto para fiyat ve veri takip platformu olan CoinMarketCap'in 400 milyon dolar karşılığında kripto para borsası Binance'ye satılacağı açıklandı.

Yapılan bir araştırmaya göre son 6 ayda 207 milyon ziyaretçiye sahip olan CoinMarketCap'in, Binance tarafından satın alınmak istenmesinin en büyük nedeninin yoğun ziyaretçi trafiği olduğu söyleniyor. Verilere göre Binance'ın 6 ayda ziyaretçi sayısı 113.8 milyon civarında.

Binance 400 Milyon Dolar Teklifte Bulundu

CoinMarketCap'in satın alma işlemleri için Binance'in 400 milyon dolar teklifte bulunduğu biliniyor. Görüşmelerin devam ettiği satın alma sürecinin bu hafta içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Satın alma işlemi beklendiği gibi gerçekleşirse, kripto para piyasasındaki en büyük satın alma işlemi olacağı söyleniyor.

Bir önceki yıl 9 satın alma gerçekleştiren Binance Ceo'su Changpeng Zhao, yılın başında iki yeni satın alma işlemi planladıklarını belirtmişti. Planlanan satın alma işlemlerinden bir tanesinin CoinMarketCap olduğu biliniyor. Diğer satın alma işlemi ise kripto para piyasasında merakla bekleniyor.

9 satın alma işleminin tamamını halka açık bir şekilde gerçekleştirmeyen Binance'in, bu yıl gerçekleştirmeyi planladıkları ikinci satın alma işleminin halka açık olup olmayacağı ise bilinmiyor.