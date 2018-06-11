Coinrail'deki Hırsızlık Bitcoin'i Tepetakla Etti

Güney Kore merkezli kripto para borsası Coinrail’de yaşanan 40 milyon dolarlık hırsızlıktan sonra Bitcoin ve Ethereum hızlı bir düşüşe geçti. Uzmanlar, paralarını borsalardan çekmeye başlayan Korelilerin düşüşün ana sebebi olduklarını söyledi.

Kore’nin önemli borsalarından bir tanesi olan Coinrail, yaptığı resmi açıklamayla birlikte büyük bir hırsızlığın kurbanı olduğunu duyurmuş ve elinde tuttuğu kripto paraların yüzde 30’luk kısmını çaldırdığını söylemişti. 10 Haziran akşamı, Pundi X (NPXS) isimli yeni kripto paranın çıkışı sırasında sunucularına saldırı düzenlendiğini söyleyen Coinrail, saldırı sırasında birçok farklı kripto para biriminden çalıntılar olduğunu ve toplamda 40 milyar won yani 37.2 milyar dolar değerinde para kaybettiklerini dile getirmişti.

Günlük 2,5 milyon dolarlık işlemin döndüğü Coinrail’deki hırsızlık vakasının polis birimlerince incelendiği söylenirken, yapılan duyurunun ardından birçok Güney Koreli kripto para yatırımcısının borsalardaki paralarını geri çekmeye başladığı belirtildi. Dünyada en çok kripto para yatırımı yapılan ülkelerin başında gelen Güney Kore’de yaşanan para çekme akımından sonra Bitcoin başta olmak üzere birçok para birimi düşüş eğilimi gösterdi, birçok uluslararası borsa olaydan kötü etkilendi.

Coinrail açıklamasından önce 7,240 dolar sevilerinde gezinen Bitcoin, açıklamadan sonra 6,700 dolar civarına düştü. Bir başka büyük kripto para birimi olan Ethereum ise 570 dolardan 510 dolar seviyelerine düşerek, yatırımcılarını üzen bir başka para birimi oldu.