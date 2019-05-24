Çok Basit Bir Yöntemle Kilo Almaktan Korunabilirsiniz

Hem kadınların hem de erkeklerin en çok korktukları konulardan birisi de kilo almaktır. Hiçbirimiz fazla kilolarla dolaşmak istemeyiz. Bu nedenle uzmanlar, tüm tatil zamanlarımda fit görünmek isteyenler için oldukça basit bir yöntem önerdi.

Üstelik yapılan bu araştırma, oldukça güncel. 2017 yılının kasım ayı ile 2018 yılının ortaları arasında yapılan çalışmalarda, tatil dönemlerinde kilo almaktan nasıl korunabileceği anlatıldı. Yapılan araştırmalarda, en fazla kilo alınan dönemin tatil zamanları olduğu neredeyse kesinleşti.

Her gün kendinizi tartmanız kilo kontrolü sağlayacak

Çalışmaya 18-65 yaş arası toplam 111 yetişkin dahil edildi ve 1 yıl kadar çeşitli gözlemler yapıldı. İkiye ayrılan grupta her birisi için farklı bir metot denendi ve sonunda çıkan tablo değerlendirmeye alındı. Bu iki grup arasında önemli ölçüde kilo farkı yaşandığı tespit edildi.

Öncelikli olarak ilk gruba her gün kendilerini tartmaları ve kilolarını bir yere yazmaları ikinci grup ise bunu yapmayacak ve yalnızca tatil zamanlarında kilolarını ölçüp bir yere yazacaklardır. Elde edilen sonuçlar, son derece çarpıcı. Her gün kendi kilosunu ölçen kişilerin, yalnızca tatil zamanlarında kilosunu ölçenlere göre önemli ölçüde kilo kontrolü sağladıkları tespit edildi.

Sizin de kilo ile ilgili probleminiz varsa, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Her gün kilonuzu ölçmek, bu araştırmaya göre daha fazla kilo kontrolü sağlayacaktır. Kilo kontrolünüz ile ilgili yaşadığınız problemleri yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.