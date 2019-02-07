Çok Beğenilen Apex Legends Gözünü Mobile Dikti

Titanfall serisinin yapımcısı Respawn Entertainment tarafından geliştirilen yeni Battle Royale oyunu Apex Legends henüz birkaç gün önce oyuncularla buluşmuştu. Oyun çıkalı çok az bir süre geçmiş olmasına karşın yayıncı Electronic Arts, Apex Legends’in geleceğini düşünmeye başladı. Bugün ortaya atılan iddialara göre EA, Fortnite ile daha iyi rekabet için oyunun Android ve iOS sürümlerinin geliştirilmesini istedi.

Çıkmasından sadece bir gün önce duyurulan ve çıkar çıkmaz büyük bir başarı elde eden Apex Legends, başarılı oynanışı ve Battle Royale türüne getirdiği kimi yeniliklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunun başarısının ardından daha fazla kullanıcı adına yenilikler yapmak isteyen EA, Apex ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, Apex Legends için cross-platform desteği getirmek istediklerini dile getirdi. Apex ile birlikte FIFA için de benzer bir değişiklik yapmak istediklerini aktaran CEO, böylece oyunculara daha büyük imkanlar sunacaklarından emin olduklarını söyledi.

Cross-platform açıklamasının ardından oyunu çeşitli yönlerde değiştirme dileklerinin olduğunu ifade eden Andrew Wilson, bu vesile ile müjdeyi verdi: CEO, Apex Legends’in mobil platformlara çıkmasını istediğini ve bu yönde çalışmalara devam ettiklerini, yakın zaman sonra Apex’i mobilde görebileceğimizi ima etti.