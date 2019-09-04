Çok Fazla PUBG Oynayınca Felç Geçirdi!

Bazı video oyunları sürükleyici ve hatta aşırı derecede bağımlılık yapıyor olabilir. Ancak yine de zaman zaman oyun oynamaya ara verip evin içinde biraz dolaşmak ve biraz farklı şeylerle meşgul olmak gerekiyor. Eğer profesyonel bir e-spor oyuncusu değilseniz, oyun oynamak dışında hayatınızdaki diğer şeylere odaklanmanız daha da faydalı olabilir.

Maalesef Hindistan’ın Haydarabad kentindeki bir genç için PUBG'nin cazibesi onu görmezden gelemeyecek kadar fazlaydı. Hintli genç sürekli olarak oyun oynadıktan sonra felç geçirdi. Gence hemen müdahale eden doktorlar, video oyunlarını çok fazla oynayan gencin beyin damarlarında tromboz adı verilen bir pıhtı oluştuğu ve bunun da felce neden olduğunu açıkladı.

Hareketsiz Yaşam Tehlikeli

PUBG tutkunu genç, oyun oynadığı sırada bir anda sağ kolunun ve bacağının uyuştuğunu hissetti ve bu durum felç ile sonuçlandı. Aslında bu tür tromboz’ların genellikle yaşlı insanlarda görüldüğü belirtildi.

Ancak sürekli olarak hareketsiz bir yaşam süren bazı gençlerde de bu tarz durumlarla karşılaşılabildiğine dikkat çekildi. Çünkü hareketsiz bir yaşam süren gençlerde, öğünlerini atlayarak kilo kaybetmek, beslenme eksikliği ve yeterli sıvı alamamaktan kaynaklanan dehidrasyon gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyor.

Neyse ki İyileşti

Felç geçiren gencin annesi ise, oğlunun akşam saat 21:00’dan gece saat 3’e 4’e kadar oyun oynadığını ve sadece gazete dağıtımcısı olarak yarı-zamanlı şekilde çalıştığı işine gitmek için oyuna ara verdiğini anlattı. Aynı zamanda öğrenci olan genç, şu anda bir lisans programında ikinci eğitim yılını geçiriyor.

Neyse ki bu hikaye mutlu bir sonla bitti. Çünkü felç geçiren gencin iyileştiği ve hastaneden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.