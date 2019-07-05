Çok Fazla Telefon Kullananın Çok Fazla Seks Partneri Oluyor

ABD'de yapılan bir araştırma, cep telefonlarını aşırı kullanan üniversite öğrencilerinin daha fazla seks partneri olduğunu ortaya çıkardı.

Fazla Telefon Kullananın Fazla Seks Partneri Var

3.400'den fazla kişi ile yapılan araştırmada gelen sonuçlar oldukça ilginç. Araştırmacılar son bir yıl içinde iki veya daha fazla seks partnerine sahip olan öğrencilerin sayısının cep telefonunu aşırı kullanmayanlarda yüzde 27.2, aşırı kullananlarda yüzde 37.4 olduğunu tespit etti.

Son bir yılda altı veya daha fazla seks partneri olanların oranı, aşırı cep telefonu kullananlarda normalin iki katı oldu. Araştırmaya göre bu öğrencilerin notları diğer öğrencilere göre daha düşük ve bu öğrenciler daha fazla alkol sorunu yaşamaktalar.

Araştırmayı değerlendiren British Psychological Society üyesi Dr. Abiel San, bu sonucun endişe verici olduğunu söyledi. Araştırmanın Chicago Üniversitesi’ndeki ekibinden Prof. Jon Grant, "Her ne kadar araştırmamızda telefon kullanımı ile notlar arasında çok küçük bir bağ bulsak da bu küçük fark insanların akademik başarılarını ve dolayısıyla kariyerlerini etkileyebilir" dedi.

Bazı uzmanlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir davranış bozukluğu olarak tanımlanan aşırı oyun oynama tanımının genişletilerek, ekran karşısında geçirilen tüm zamanın bu değerlendirmeye dahil edilmesini önermekte.

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