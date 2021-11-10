Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (10 Kasım)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıda yer alan listedeki ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Volume Slider Like Android P Volume Control: Bu uygulama, Android P ve üzerindeki sürümlerde sunulan dikey şeklinde ses kontrol seçeneğini kullanabilmenize olanak tanır. Uygulamayı kullanabilmeniz için telefonunuzun en az Android 4.1 sürümüne sahip olması gerekiyor.

mAh Battery Pro: Bu uygulama, akıllı telefonunuzun bataryasına ilişkin detayları görüntüleyebilmenize yardımcı olur. Uygulamada pil seviyesi, sıcaklık, voltaj ve daha birçok bilgi mevcut.

Travel Tracker Pro: Bu uygulama sayesinde seyahatlerinizi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, fotoğraf ekleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Normalde 41,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Smart Navigation Bar: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonun alt kısmındaki menülerin yer aldığı kısmı özelleştirebilirsiniz. Örneğin ekranın alt kısmına bir görsel, animasyon veya hareketli yazı ekleyebilirsiniz.

Speed View GPS Pro: Süreyi, konumu ve hızı görebilmenize olanak tanıyan GPS uygulaması başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Çeşitli renk seçeneklerinin yer aldığı uygulamada harita entegrasyonu bulunuyor. 3,9 puana sahip olan Speed View GPS Pro, 2 bin 104 kişi tarafından derecelendirildi.

Cast Menu Widget Pro: Bu uygulama, akıllı telefonunuzun ekranı TV ya da Chromecast'e aktarmanın en pratik yolunu sunar. Normalde 5,69 TL fiyat etiketine sahip olan Cast Menu Widget Pro, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Bookmark Manager: Bu, yer imlerini web tarayıcısından bağımsız olarak kaydetmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Bookmark Manager ile bütün yer imlerini kolayca ve hızlı bir şekilde kaydedebilir, kaydettiğiniz yer imlerine hızlıca göz atabilir ve onları dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Yer imi ekleme konsuunda herhangi bir sınırlama yoktur. Favori sitelerinizi, haber sitelerini, kitapları, yemek tariflerini ve çok daha fazlasını kaydedebilirsiniz. Yer imlerini dışa ve içe aktarma özelliğinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Phone Booster Pro: Bu uygulama hız, pil ömrü ve daha fazlası dahil olmak üzere akıllı telefonunuzun performansını optimize edilmesini sağlar. Normalde 91,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa üsreliğine ücretsiz oldu. 4,3 puana sahip olan uygulama, 3 bin 462 kişi tarafından derecelendirildi.

QR ve Barkod Tarayıcı PRO: QR ve Barkod Tarayıcı yalnızca tarama ile sınırlı değil aynı zamanda QR / Barkodlar oluşturmak için de kullanılabilir. Kullanımı da bir o kadar kolay olan bu uygulamadan yararlanmak için uygulamayı açın ve kodu hizalayın. QR kod okuyucusu otomatik olarak tanımlama görevini yerine getirecektir. Hızlı tarama ve kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunan bu uygulamayı telefonunuzda bulundurmak isteyebilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Philatelist - Stamp Collecting: Bulmaca türünü seviyorsanız Philatelist - Stamp Collecting isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Üç farklı zorluk seviyesinin ve çeşitli modların yer aldığı oyunda yapbozları tamamlamaya çalışıyoruz.

One Line Deluxe VIP: Bu oyunda çizgileri takip ederek bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi önemli ölçüde artıyor. 4,2 puana sahip olan mobil oyun, 3 bin 989 kişi tarafından derecelendirildi.

Superhero Fruit Premium: RPG aksiyon oyunu Superhero Fruit Premium, sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çekiyor. Çevrim dışı desteğine sahip olan başarılı oyunu oynamak için internet bağlantısına gerek yok.

Crazy Calculator: Mobil cihazda oynamak için bir matematik oyunu arıyorsanız Crazy Calculator'u şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. 300'den fazla seviyenin yer aldığı oyunu internet bağlantısı olmadan da oynayabilirsiniz.

2048 Puzzle Game: Başarılı bulmaca oyunu kolay bir oynanışa sahip. 8 farklı tema seçeneğinin yer aldığı yapımı internet bağlantısı olmadan da oynayabilirsiniz. 3,7 puana sahip olan 2048 Puzzle Game, 1100 kişi tarafından derecelendirildi.

Connect: Cute Monsters and Food: Çeşitli oyun modlarının yer aldığı hafıza oyununda iki farklı tema bulunuyor.Oyunu ister süreye karşı ister herhangi bir süre kısıtlaması olmadan oynayabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Ad Blocker - Remove Ads: Bu uygulama, Safari web tarayıcısında karşınıza çıkan reklamları ve ayrıca üçüncü taraf çerezleri engeller. Uygulama reklamların yanı sıra web sitelerindeki sosyal medya butonlarını da kaldırır.

Mavenelle: Kadınlara yönelik olan uygulamada meditasyonlar, alıntılar, özel röportajlar ve daha birçok bilgi yer alıyor.

PDF Max Pro: Bu uygulama sayesinde PDF dosyaları üzerinde imzalama, not ekleme ve form doldurma gibi düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama iPhone vef iPad'in yanı sıra Mac için de bulunuyor. PDF uygulaması arıyorsanız PDF Max Pro isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz.

PropFun Pro: Fotoğraflarınıza çeşitli efektler ekleyebileceğiniz renkli bir uygulama arayışındaysanız PropFun'ı deneyin. 4,2 puana sahip olan başarılı uygulama, 1000 kişi tarafından derecelendirildi.

Form Maker - Pro Form Builder: Bu uygulama, form tasarlamanıza olanak tanır. Oluşturduğunuz formları CSV ya da PDF formatında kaydedebilirsiniz. Kaliteli form oluşturmak için oldukça kullanışlı bir uygulama olan Form Maker - Pro Form Builder'ı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamada form oluşturmak için internet bağlantısına gerek duyulmuyor.

Templates for Pages Design: Uygulamada Apple Pages için binlerce şablon bulunuyor. Şablonlar arasında poster, broşür, davetiye gibi temalar mevcut. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Block Distracting Websites: Bu uygulama, Safari tarayıcısında dikkat dağıtıcı internet sitelerini geçici olarak engellemenize olanak tanır. Örneğin ders çalışmanız gerektiği zamanlarda dikkatinizi dağıtan web sitelerini kısa bir süreliğine engelleyebilirsiniz. Böylelikle daha verimli bir şekilde ders çalışabilirsiniz.

Magic Answers: Sorduğunuz sorulara cevap alabileceğiniz Magic Answers, kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4,5 puana sahip olan uygulama, 41 kişi tarafından derecelendirildi. Magic Answers'da uygulama içi satın alma bulunuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)