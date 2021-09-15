Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (15 Eylül)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıda yer alan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Nav Aid Pro: Bu uygulama, havacılıkla ilgili navigasyon cihazlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgi sahibi olmanıza olanak tanır. Normalde 6,49 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip uygulamaya bir şans verebilirsiniz.

Weather App Pro: Akıllı telefon ya da tablet için bir hava durumu uygulaması arıyorsanız bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip uygulamanın pro sürümünde tüm özelliklere erişebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir reklam yer almıyor. Ayrıntılı hava durumu bilgilerinin yer aldığı uygulamada gerçek zamanlı, saatlik, günlük ve 7 günlük bilgi bulunuyor. Normalde 30,99 TL fiyata sahip olan Weather App Pro, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya bitmeden uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Speedometer GPS Pro: Bu uygulama ile hızınızı, mesafenizi, zamanınızı ve konumunu takip edebilirsiniz. Bisiklet veya araba sürenler, yolculuk boyunca bilgilenmek için uygulamayı kullanabilir ancak uyarmak gerekir ki uygulama biraz fazla güç tüketebiliyor.

QR ve Barkod Tarayıcı PRO: QR ve Barkod Tarayıcı yalnızca tarama ile sınırlı değil aynı zamanda QR / Barkodlar oluşturmak için de kullanılabilir. Kullanımı da bir o kadar kolay olan bu uygulamadan yararlanmak için uygulamayı açın ve kodu hizalayın. QR kod okuyucusu otomatik olarak tanımlama görevini yerine getirecektir. Hızlı tarama ve kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunan bu uygulamayı telefonunuzda bulundurmak isteyebilirsiniz.

Bookmark Manager: Bu, yer imlerini web tarayıcısından bağımsız olarak kaydetmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Bookmark Manager ile bütün yer imlerini kolayca ve hızlı bir şekilde kaydedebilir, kaydettiğiniz yer imlerine hızlıca göz atabilir ve onları dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Yer imi ekleme konsuunda herhangi bir sınırlama yoktur. Favori sitelerinizi, haber sitelerini, kitapları, yemek tariflerini ve çok daha fazlasını kaydedebilirsiniz. Yer imlerini dışa ve içe aktarma özelliğinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Cytus II: Rayark Games tarafından geliştirilen Cytus II, çok başarılı bir müzik ritim oyunudur. Çok sayıda müziğin yer aldığı yapım, keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Normalde 12,99 TL fiyata sahip olan Cytus II'yi şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Terra Fighter 2 Pro: Mobil cihazda oynamak için 3 boyutlu bir dövüş oyunu arıyorsanız Terra Fighter 2 Pro isimli yapımı indirebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan mobil oyunda "Story" ve "Duel" olmak üzere iki farklı mod yer alıyor.

A-2481: Daha önce insan beynini kontrol etmekle ilgili bir düşünceniz oldu mu? Bu düşünce geliştiricilerin de aklına gelmiş olmalı ki ortaya böyle bir oyun çıkmış. Bu oyunda gizli bir askeri sığınakta beyin kontrolüne ilişkin küçük ipuçları bulmanız isteniyor. Korku oyunu olarak Play Store'a eklenen A-2481 isimli oyunun karanlık ve kasvetli bir havası bulunuyor. 2.601 kişinin derecelendirmesiyle 4,0 puan almış.

Infinite Flight: Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Infinite Flight isimli yapım, uçuş simülasyonu türünü sevenlere hitap ediyor. Oyunda çok sayıda uçak ve havalimanı bulunuyor. Mobil oyun başarılı grafiklere sahip.

Car Racing Challenge: Yarış türünü seven oyunculara hitap eden Car Racing Challenge, eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Kolay bir oynanışa sahip olan araba yarışı oyununda çeşitli arabalar bulunuyor. Eğlenceli bir yarış oyunu arıyorsanız bu oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Deemo Reborn: Google Play Store'da 5 üzerinden 4,6 yıldıza sahip olan Demmo Reborn isimli yapım, mobil cihazda ritim oyunu oynamak isteyen oyunculara hitap ediyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok sayıda başarılı müzik yer alıyor.

2048 Puzzle Game: Bu oyun, bulmaca türünü sevenlere hitap ediyor. Normalde 29,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapım kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda toplamda 2048 sayısını elde etmek için kareleri hareket ettirmemiz gerekiyor.

Dungeons and Pixel Heroes: Piksel grafikleri ile dikkat çeken mobil oyunda zindanlarda düşmanlara karşı mücadele ediyoruz. Oyunda ayrıca boss'lar da yer alıyor. Rol yapma oyunu ögelerine sahip olan yapımı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Soul Warrior Premium: Shan ve Hina, yeni bir kötülükle karşı karşıya kalan iki cesur savaşçıdır. Savaşçıların karşısında bu dünyayı karanlık bir dünyaya dönüştürmek için sihir kullanan bir kara büyücü vardır. Cadı, savaşçıları ynemek için birbirinden tehlikeli yaratıklar gönderir. Oyun esnasında karşılaşacağınız sizi öldürmeye çalışan kötü canavarların üstesinden gelmeniz ve cadının kötü emellerine ulaşmasını engellemeniz gerekiyor.

Live or Die: Kule savunma tarzında bir oyun arıyorsanız zombi temalı Live or Die isimli oyuna bir şans verebilirsiniz. Hayatta kalabilmek için üssünüzü güçlendirebilirsiniz. Normalde 7,79 TL fiyat etiketine sahip oaln oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Everybody's RPG: 16 bit grafiklere sahip olan Everybody's RPG, çok başarılı bir rol yapma oyunudur. PvP modunun da yer aldığı oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Oyunda ayrıca günlük ödüller de bulunuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Face/Face Photo Similarity App: Bu uygulama seçtiğiniz fotoğrafları karşılaştırır. Daha sonra iki farklı yüzün yüzde kaç oranında benzerliğe sahip olduğunu gösterir.

Flowing: Bu uygulama, yüksek kaliteli doğa seslerine ve mükemmel fon müziğine sahiptir. Uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

AddOns Maker for Minecraft PE: Bu uygulama, Minecraft isimli popüler oyun için kendi eklentilerinizi oluşturmanıza olanak tanır. Uygulamada oluşturduğunuz eklentileri oyuna aktarabilirsiniz.

Blur Background: Bu uygulama sayesinde çok hızlı ve pratik bir şekilde fotoğraflarınızın arka planını bulanıklaştırabilirsiniz. Blur Background, bulanıklık seviyesini ayarlayabilmenize olanak tanıyor.

Starship Earth: Güneş sisteminde seyahat etmemize olanak tanıyan harika bir uygulamadır. Yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi seçenekler de mevcut.

PhotoPhix: Akıllı telefonda ya da tablette kullanmak için bir fotoğraf uygulaması arıyorsanız PhotoPhix'i indirebilirsiniz. Fotoğraflarınıza çıkartma ve filtre ekleyebilir, fotoğraf kolajları oluşturabilirsiniz.

Big Clock: Bu uygulama, cihazın ekranına bir saat widget'ı ekler. Saat widget'ı arıyorsanız Big Clock isimli uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın App Store'da 5 üzerinden 4,1 yıldıza sahip olduğunu belirtelim.

Trump Stickers and Trumpmoji: Uygulamada Donald Trump ile ilgili 200'den fazla çıkartma yer alıyor. Uygulamayı yükledikten sonra anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden çıkartmaları kullanabilirsiniz.

Add Watermark on Photos, Videos: Bu uygulama sayesinde fotoğraflara ve videolara filigran ve logo ekleyebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada çok sayıda yazı tipi, fotoğraf ve video filtresi, stiker ve emoji yer alıyor. Ayrıca uygulama ile kolajlar da oluşturulabiliyor.

Lock Notes Pro: Bu uygulama, notlarınızı şifre, Touch ID veya Face ID ile saklamanıza olanak sağlar. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Kampanya kapsamında uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Lock Notes Pro, ek güvenlik katmanı sunuyor.

Camma: Anlık gerçekleşen olayları unutmak sanılandan çok daha hızlı gerçekleşir. Bu gibi durumlara karşı Camma'dan yardım alabilirsiniz. Bu uygulama, doğrudan bir nesnenin fotoğrafını çekmenizi ve ona hızlıca not eklemenizi sağlar. Bu bir yemek tarifi de olabilir, hediyenin kimden geldiği de olabilir. Not alma amacınız ne olursa olsun, uygulamayı kullanabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)