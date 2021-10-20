Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (20 Ekim)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Ücretsiz uygulamalar sayıca çok fazla olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da vardır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda bu durum söz konusu değildir. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Listedeki ücretsiz mobil oyun ve uygulamaları indirmeden önce dikkate almanız gerekenler:

Cihazınızda boş alan olmayabilir. Bu nedenle indirme işlemini başlatamıyorsanız akıllı telefonunuzda çok yer kaplayan uygulamalardan birini geçici bir süreliğine silin, onun yerine listedeki uygulama ya da oyunlardan birini indirin. İndirdiğiniz bu uygulama ya da oyunu artık silseniz bile gelecekte onu tekrardan ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Listedeki uygulamalar sadece kısa bir süreliğine ücretsizdir. Bu, uygulamaların zamanla normal fiyat etiketi ile satıldığı hale geri dönebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle kullanıcıların listeden beğendiği oyun veya uygulamaları hızlıca indirmesinde fayda var.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Brightness Control - Brightness Scheduler: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzun ekranının parlaklık seviyesini gün ve saate göre belirleyebilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Brightness Control, normalde 6,69 TL fiyat etiketine sahip. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Status Saver: Bu uygulama, Whatsapp Messenger Durum özelliğindeki fotoğrafları ve videoları kaydetmenize olanak tanır. Uygulamada "WhatsApp" ve "WA Business" olmak üzere iki farklı kategori yer alıyor. Kaydettiğiniz fotoğraf ve videolara bu kategorilerden erişebilirsiniz.

Bubbles Battery Indicator: Bu uygulama, telefonunuz şarj olurken ekranınızın daha canlı ve renkli görünmesini sağlar. İçerisinde birbirinden çeşitli temaların yer aldığı bu uygulamada istediğiniz herhangi birini seçerek telefonunuzun görünümünü iyileştirebilirsiniz.

PowerAudio Pro: Bir müzik çalar uygulaması arıyorsanız PowerAudio Pro isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Ekolayzır desteğine sahip olan uygulamada çok başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Digital Dashboard GPS Pro: Her gün araba, motosiklet hatta bisikletle yaptığınız yolculukların hız, rakım ve benzeri bilgileri bir arada görmek için kullanabileceğiniz bir uygulama kullanmak istiyorsanız çok yönlü bir uygulama olan Digital Dashboard GPS Pro size yardımcı olabilir.

Memorize: Learn Chinese: Uygulamada yer alan bilgi kartları sayesinde Çince kelime haznenizi arttırabilirsiniz. Karanlık mod desteğines ahip olan uygulamada testler de yer alıyor. Testler sayesinde öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. 51,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Home Workouts Gym Pro: Adından da anlaşılabileceği gibi uygulama, formda kalmanıza yardımcı olmak için evinizde yapabileceğiniz egzersizler gösterir. Antrenman ilerlemesi otomatik olarak kaydedilir. Antrenman geçmişini böylece kolaylıkla takip edebilirsiniz. Hatırlatma özelliği sayesinde egzersiz saatini unutmanızı engeller. Kilo vermek ve vücut geliştirmek için her gün sadece birkaç dakikanızı ayırmanızı gerektiriyor. Uygulamadaki egzersizler için herhangi bir ekipman gereksinimi bulunmuyor. Karın, göğüs, bacak, kol ve vücut için uzmanlar tarafından oluşturulduğu belirtilen çeşitli egzersizleri deneyebilirsiniz.

Livemocha: Dil öğrenmek için bir mobil uygulama arıyorsanız Livemocha'yı deneyebilirsiniz. Bu uygulama ile yabancı dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Uygulamada çalışma, yazma, dinleme, anlama, konuşma ve diyalog olmak üzere altı farklı öğrenme modülü yer alıyor. Uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Merge Number Puzzle: Akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynamak için bir bulmaca oyunu arıyorsanız Merge Number Puzzle isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Normalde 29,99 TL fiyat etiketine sahip olan oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Mr Racer: Araba yarışı türündeki Mr Racer, sahip olduğu grafikler ile dikkat çekiyor. Oyunda çok oyunculu mod üzerinden diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Oyunda meydan okuma, kariyer, sonsuz, zamana karşı gibi çeşitli modlar da bulunuyor. Meydan okuma modunda 100 seviye mevcut. 4,6 puana sahip olan oyun, 528 kişi tarafından derecelendirildi.

Christmas Puzzle Premium: Bulmaca türündeki yapımda 200 seviye ve 6 oyun modu bulunuyor.

World War 3: 55 farklı seviyeye sahip olan yapım, strateji türünü seven oyunculara hitap ediyor. Normalde 19,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapımı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Bottle Target Shooting Master: Bu oyunda şişeleri vurmaya çalışıyorsunuz. Normalde 99,99 TL fiyat etiketine sahip olan mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. 3,1 puana sahip olan oyun, 380 kişi tarafından derecelendirildi.

Super Hero Factory Inc Pro: Tıklamaya dayalı bir mobil oyun olan Super Hero Factory Inc Pro'da laboratuvarda süper kahramanlar üretiyoruz. Bu türü seviyorsanız simülasyon türündeki bu yapımı deneyebilirsiniz. 3,8 puana sahip olan oyun, 1631 kişi tarafından derecelendirildi.

Moto Bike Racer Pro Fighter 3D: 3 boyutlu grafiklere sahip olan bu yapım, motosiklet yarış oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Normalde 68,99 TL fiyat etiketine sahip olan yarış oyunu, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Freelancer Simulator Inc: Tıklamaya dayalı bir oyun olan Freelancer Simulator Inc'de serbest zamanlı çalışanı kontrol ediyoruz. Oyun esnasında bazı iş teklifleri geliyor. Bu iş tekliflerini kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Kabul ettiğiniz işleri tamamlamak için yapmanız gereken sadece bir süre boyunca sürekli olarak ekrana dokunmak. Kazandığınız paralar ile karakteri kişiselleştirebilir, dekorasyon ürünleri, yiyecek veya uygulama alabilirsiniz. Oyunu hemen indirerek sanal kariyer yapabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Simple T for Twitter: Üçüncü taraf bir Twitter istemcisi olan uygulama, başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamada Apple Watch desteği de yer alıyor.

Filterloop Pro: iPhone ya da iPad için bir fotoğraf düzenleme uygulaması arıyorsanız kısa süreliğine ücretsiz olan Filterloop Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulamada 300'den fazla filtre ve efekt mevcut.

Check My Device: Bu uygulama, cihazın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenize olanak tanır. Uygulamada ekran, sensör, bağlantı ve multimedya dahil olmak üzere çok sayıda test bulunuyor. Bu testleri gerçekleştirerek cihazın sağlamlığını kontrol edebilirsiniz.

Manager for OP1: Bu uygulama, OP1 projelerinizi senkronize edebilmenize, kaydedebilmenize ve diğer kişiler ile paylaşabilmenize olanak tanır. Senkronize için iCloud desteği mevcut. Uygulama Mac, iPhone ve iPad platformlarını destekliyor.

LogoMe Art Photo Editor: Bu uygulama sayesinde galerinizde yer alan fotoğraflara hızlı ve pratik bir şekilde efekt uygulayabilirsiniz. Uygulama 5 üzerinden 4,5 puana sahip.

Megalodon: Artırılmış gerçeklik uygulaması, soyu tükenmiş bir köpek balığı türü olan Megalodon hakkında önemli bilgilere sahip olmanıza olanak tanır.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)