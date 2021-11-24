Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (24 Kasım)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıda yer alan listedeki ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Relaxing Sleep Sounds PRO: Bu uygulama, kuş veya hayvan sesleri gibi sesleri dinlemenizi sağlar. Uygulamada 18 adet hayvan sesi ve 27 adet doğa sesi bulunuyor. Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, internet bağlantısının olmadığı zamanlarda da çalışır.

Binary Calculator Pro: Bu uygulama, ikilik sayı sistemi ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabilmenize olanak tanır. Normalde 2 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Minerals Guide: Bu uygulama, 1400'den fazla farklı kristal hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Minimal tasarıma sahip olan Minerals Guide'de herhangi bir reklam yer almıyor. Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulamada karanlık mod bulunuyor.

90X Photo Lab Editor Pro: Fotoğraflar için çeşitli efektlerin yer aldığı bir uygulama arıyorsanız 90X Photo Lab Editor Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Uygulamada blur, neon, siyah ve beyaz olmak üzere altı adet efekt bulunuyor. Normalde 54,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

GPS Speed Pro: Bu uygulama, GPS yardımı ile hızınızı ölçmenizi sağlar. Uygulamada analog ve dijital hız göstergeleri bulunuyor.

Document Scanner: Belge taramak için bir uygulama arıyorsanız Document Scanner'ı deneyebilirsiniz. Taradığınız belgeler üzerinde düzenleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. OCR teknolojisine sahip olan uygulamada QR kod tarayıcı da mevcut.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Alphabets Game: Bu oyun, çocuklara alfabeyi ve sayı saymayı öğretir. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren mobil yapımda çeşitli bölümler yer alıyor. 4,8 puana sahip olan Alphabets Game, 324 kişi tarafından derecelendirildi.

Moto Bike Racer Pro Fighter 3D: 3 boyutlu grafiklere sahip olan bu yapım, motosiklet yarış oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Normalde 68,99 TL fiyat etiketine sahip olan yarış oyunu, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Word Master Pro: Basit bir oynanışa sahip olan Word Master Pro, kelime bulma oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda üç farklı mod ve 500 binden fazla İngilizce kelime bulunuyor. Oyunda lider tablosu da mevcut. Bu sayede diğer oyuncuların elde ettiği en yüksek puanları görüntüleyebilirsiniz. Bu oyun sayesinde yeni İngilizce kelimeler öğrenebilirsiniz. Başarılı yapımda reklam ve uygulama içi satın alma bulunmuyor.

Dead Bunker 3: Zombilerin ele geçirdiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunda bir zombiye dönüşmeden sığınaktan kaçmanız gerekiyor. 4,6 puana sahip olan Dead Bunker 3 isimli yapım, 346 kişi tarafından derecelendirildi.

Mystic Guardian PV: Final Fantasy gibi bir oyun arıyorsanız Mystic Guardian'i oynamak size keyif verici gelebilir. 25 bin 982 kişinin derecelendirdiği oyunun 4,0 puana sahip olması, oyunun ne kadar sevildiğini gösteriyor. Normalde 31,99 TL fiyat etiketine sahip olan Mystic Guardian PV, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Breathing Zone: Bu uygulama, stres seviyesinin azaltılmasına ve daha enerjik hissedilmesine olanak tanır. Nefes egzersizi uygulamasını kampanya kapsamında cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama, iPhone ve iPad'in yanı sıra Apple TV ve Apple Watch'u da destekliyor.

Bug Identifier: Bu uygulama, böcekleri ve örümcekleri tanımlamanıza olanak tanır. Bunun için böceğin ya da örümceğin fotoğrafını uygulamaya yüklemeniz yeterlidir. Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulama 4,2 puana sahip.

Pixen: Piksel sanatçılarının ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip olan Pixen, eski video oyunlarında yer alan 8 bit grafikler gibi düşük çözünürlüklü görüntüler üzerinde çalışmak için tasarlandı. Projenizi PNG, JPEG, GIF, ICO, BMP, TIFF, SVG ve PSD dosya formatlarında dışa aktarabilirsiniz. Hazırladığınız çalışmaları AirDrop ve e-posta gibi seçenekler aracılığı ile pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Best Widget: Mevcut tasarımlar arasından seçim yapabilir ya da bir widget tasarlayabilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada çok sayıda tasarım bulunuyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan Best Widget, sahip olduğu 4,9 puan ile dikkat çekiyor.

Smart Closet: Bu uygulama, gardırobunuzu yönetmenize ve günlük kıyafetleri bir araya getirmenize yardımcı olur. App Store isimli uygulama mağazasında 4,5 puana sahi olan Smart Closet, dört bin kişi tarafından derecelendirildi. Bu, uygulamanın ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)