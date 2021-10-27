Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (27 Ekim)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıda yer alan listedeki ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

200X Game Booster Pro: Akıllı telefonunda oyun modu yer almayan kullanıcılar, 200X Game Booster Pro'ya bir şans verebilir. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, oyunları daha sorunsuz bir şekilde oynamanıza olanak tanır. Ayrıca uygulama üzerinden FPS aracını aktif edebilir. Bunun yanı sıra RAM kullanımı ve batarya sıcaklığı gibi bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.

Access Dot: Bu uygulama, Android 12'nin bir özelliğini eski akıllı telefonlara getiriyor. Access Dot, bir uygulama sizin bilginiz dışında mikrofonu veya kamerayı kullanırsa haberdar olmanızı sağlar. Play Store'da 5 üzerinden 4 puana sahip olan uygulama, 218 kişi tarafından derecelendirildi.

Equalizer Bass Booster Pro: Bu uygulama, Android işletim sistemine sahip olan cihazınızda ses ayarı yapabilmenize olanak sağlıyor. Equalizer Bass Booster Pro'da normal, müzik, dış mekan, toplantı, uyku, sessiz ve özel olmak üzere 6 farklı ses modu yer alıyor. Duruma göre bu modlar üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulama başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip.

80s Music Radio Pro: Bu uygulama, 80'lerin müzik radyolarını çevrim içi olarak dinleyebilmenize olanak tanıyor. Uygulamada pop, rock ve daha birçok müzik türü yer alıyor. 4,2 puana sahip olan uygulama, 917 kişi tarafından derecelendirildi.

90 Music Radio Pro: Müzik konusunda 80'ler yerine 90'ları seviyorsanız bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bu uygulama da tıpkı deminki uygulama tıpkı çevrim içi radyo dinleyebilmenize olanak tanır.

Stark Resistance Band: Uygulamada 23 adet egzersiz bulunuyor. Egzersizler için HD çözünürlüğünde videolar mevcut. Bu uygulama sayesinde evde spor yapabilirsiniz. Normalde 33,99 TL fiyat etiketine sahip olan Stark Resistance Band, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Business Calculator Pro: Bu uygulama sayesinde faiz oranı, brüt kar, marj ve daha birçok hesaplama yapabilirsiniz. Uygulamada herhangi bir reklamın yer almadığı belirtiliyor. 3,6 puana sahip olan Business Calculator Pro, 1147 kişi tarafından derecelendirildi.

Simple Quote Widget: Bu uygulama, motivasyon içeren sözleri ekranın ana sayfasına widget olarak eklemenize olanak tanır. Ayarlar sayfasında metni gölgelendirme seçeneği de mevcut. Böylelikle seçtiğiniz sözün ana sayfada belirgin bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Normalde 4,69 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Hills Legend Horror: Mobil cihazda oynamak için bir korku oyunu arıyorsanız Hills Legend: Horror isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Android uygulama mağazası Play Store'da 3,6 puana sahip olan mobil oyun, 2 bin 25 kişi tarafından derecelendirildi. Kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Data Defense: Bu oyun, kule savunma türünü seven oyunculara hitap ediyor. 50 farklı seviyenin yer aldığı yapımda herhangi bir reklamın yer almadığı belirtiliyor. Sahip olduğu minimalist tasarım ile dikkat çeken oyunda Campaign ve Survival isimli modlar mevcut. Normalde 14,99 TL fiyata sahip olan kule savunma oyunu, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu tarz oyunları seviyorsanız bu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Crazy Halloween Puzzle: Cadılar Bayramı temalı Crazy Halloween Puzzle, bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor. 6 farklı oyun modunun yer aldığı yapımda 288 adet seviye bulunuyor. 3,8 puana sahip olan mobil oyun, 173 kişi tarafından derecelendirildi.

Superhero Fruit 2 Premium: RPG aksiyon oyunu Superhero Fruit 2 Premium, sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çekiyor. Çevrim dışı desteğine sahip olan başarılı oyunu oynamak için internet bağlantısına gerek yok

Escape Balls :The Premium Game: Oyunda topu hiçbir engele çarpmadan bölümü tamamlamamız gerekiyor. Oyunda ilerledikçe daha zor engeller ile karşı karşıya kalıyoruz. Oyun esnasında duraklatma seçeneği de yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Escape Balls :The Premium Game isimli yapıma bir şans verebilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

PXL - Mosaic Art: Bu uygulama, fotoğraflarınıza mozaik efekti uygulamanıza olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, oldukça kolay bir kullanıma sahip. App Store'da 4,7 puana sahip olan PXL - Mosaic Art, sahip olduğu başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor.

Templates for Pages Design: Uygulamada Apple Pages için binlerce şablon bulunuyor. Şablonlar arasında poster, broşür, davetiye gibi temalar mevcut. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

The Great Coffee App: Bu uygulama, kahve hakkında bilgi edinmenize olanak tanıyor. 4,6 puana sahip olan uygulama, 159 kişi tarafından derecelendirildi.

Stride - Running Route: Yürüyüş yapmayı, koşmayı ya da bisiklete binmeyi planlıyorsanız bu GPS uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama, belirlediğiniz konumun ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterir.

RetroChecker: Bu uygulama, video oyunu koleksiyoncularına hitap ediyor. RetroChecker, 156 platformu kapsayan 66 binden fazla oyundan oluşan bir veri tabanına sahip. Uygulamada oyun içi ekran görüntüleri kapak görseli ve açıklama mevcut.

Manager for OP1: Bu uygulama, OP1 projelerinizi senkronize edebilmenize, kaydedebilmenize ve diğer kişiler ile paylaşabilmenize olanak tanır. Senkronize için iCloud desteği mevcut. Uygulama Mac, iPhone ve iPad platformlarını destekliyor.

SnakeSnap: Bu uygulama, yılanlar hakkında bilgi sahibi olmanıza olanak tanır. App Store'da 5 üzerinden 4,6 puana sahip olan uygulama, 617 kişi tarafından derecelendirildi.

Wordnet Watch: Eş anlamlı kelimeleri içeren bir uygulama olan Wordnet Watch'ta 150 bin kelimenin yer aldığı belirtiliyor. Uygulama, sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internete ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor.

Megalodon: Artırılmış gerçeklik uygulaması, soyu tükenmiş bir köpek balığı türü olan Megalodon hakkında önemli bilgilere sahip olmanıza olanak tanır.

LogoMe Art Photo Editor: Bu uygulama sayesinde galerinizde yer alan fotoğraflara hızlı ve pratik bir şekilde efekt uygulayabilirsiniz. Uygulama 5 üzerinden 4,5 puana sahip.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)