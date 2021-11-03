Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (3 Kasım)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Ücretsiz uygulamalar sayıca çok fazla olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da vardır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda bu durum söz konusu değildir. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Listedeki ücretsiz mobil oyun ve uygulamaları indirmeden önce dikkate almanız gerekenler:

Cihazınızda boş alan olmayabilir. Bu nedenle indirme işlemini başlatamıyorsanız akıllı telefonunuzda çok yer kaplayan uygulamalardan birini geçici bir süreliğine silin, onun yerine listedeki uygulama ya da oyunlardan birini indirin. İndirdiğiniz bu uygulama ya da oyunu artık silseniz bile gelecekte onu tekrardan ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Listedeki uygulamalar sadece kısa bir süreliğine ücretsizdir. Bu, uygulamaların zamanla normal fiyat etiketi ile satıldığı hale geri dönebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle kullanıcıların listeden beğendiği oyun veya uygulamaları hızlıca indirmesinde fayda var.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Simple Clock Widget: Bu uygulama, telefonunuzun ekranına kelime şeklinde saat ekler. Kelimeleri kişiselleştirebileceğiniz çeşitli seçenekler bulunuyor. Örneğin kelimelerin rengini değiştirebilir, fontunu belirleyebilir, büyüklüğünü ayarlayabilir, arka plan rengi ekleyebilirsiniz. Ayrıca gölgelendirme ayarı da mevcut.

7 Minute Workout Pro: Bu fitness uygulamasında 7 dakikalık antrenmanlar yer alıyor. Uygulamada eğitici videolar, antrenmanların detayları, kilo takibi ve dah pek çok öge bulunuyor. Normalde 33,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Voice Recorder Pro: Gelişmiş özelliklere sahip olan bu uygulama, ses kaydı yapmanıza olanak tanır. Kullanımı oldukça basit olan uygulama, sesin grafiksel görüntüsünü de görüntüleyebilmenize imkan verir. Silinen ses kayıtları geri dönüşüm kutusuna taşınır. Kullanıcılar, sildikleri ses kayıtlarını tekrar yükleyebilme seçeneğine sahip.

Identify Dog Breed Pro: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzla yüzlerce köpek ırkını tespit edebilirsiniz. Uygulama, yüklenen köpek fotoğrafının hangi ırk olduğunu gösterir. Uygulamanın 1 GB'den daha az RAM'e sahip cihazlarda çalışmayacağı belirtiliyor.

Christmas Wallpaper: Uygulamada Noel temalı çok sayıda duvar kağıdı bulunuyor. Bu tarz bir uygulama arıyorsanız Christmas Wallpaper'a bir şans verebilirsiniz. Normalde 9,19 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

MP3 Recorder: Adından da anlaşılacağı üzere bu uygulama, cihazınızın MP3 formatında ses kaydedebilmesine olanak tanır. Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı kalite seçeneği bulunuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Truth Or Dare Pro: Doğruluk mu, cesaret mi? Bu oyunu reklamsız olarak oynamak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

MinionSlayer: Growth Defense: Aksiyon RPG ve strateji ögelerine sahip olan kule savunma oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu tarz oyunları seviyorsanız MinionSlayer: Growth Defense isimli yapımı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Legend of the Cartoon: Rol yapma oyunu türündeki yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok edip ilerlememiz gerekiyor. Oyundaki karakterleri güçlendirebilme seçeneği de sunuluyor.

Terra Fighter 2 Pro: Mobil cihazda oynamak için 3 boyutlu bir dövüş oyunu arıyorsanız Terra Fighter 2 Pro isimli yapımı indirebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan mobil oyunda "Story" ve "Duel" olmak üzere iki farklı mod yer alıyor.

Superheroes Junior: Yeni kahramanlar, eşyalar ve özel yetenekler kazanmak için canavarlara karşı mücadele vermeniz gereken bu oyun basit görünüme rağmen sizi oyuna bağlamayı başaran bir oyundur. Mobil oyunlarla yakından ilgileniyorsanız göz atmanızda fayda var.

Wonder Knights PV: Eski bir dönemde geçen, basit grafiklere sahip ancak oynarken zaman geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Wonder Knights'a göz atabilirsiniz.

Mystery of Fortune 2: SRPG türündeki Mystery of Fortune'un devam oyununda zindanda düşmanlara karşı mücadele ediyoruz. Normalde 28,99 TL fiyat etiketine sahip olan oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Notability: Kısa süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamaları arasında Notability isimli popüler not alma uygulaması da yer alıyor. 4,6 puana sahip olan uygulama, 9 bini aşkın kişi tarafından derecelendirildi. Gelişmiş özelliklere sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Camera for OBS Studio: Bu uygulama sayesinde Wi-Fi ya da USB kablosu aracılığı ile iOS cihazınız üzerinden yüksek kalitede canlı yayın yapabilirsiniz. 4,4 puana sahip olan uygulama, 2400 civarında kişi tarafından derecelendirildi. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Camera for OBS Studio'nun 2016 ve sonrasında piyasaya sürülen iOS cihazları ile çalıştığı belirtiliyor.

Slideshow Master Pro: Bu uygulamayı iPad veya iPhone'unuzda sakladığınız fotoğraflardan slayt oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Contacts Backup: Kişi listesini hızlı ve pratik bir şekilde iCloud'a yedekleyebilir, dışa aktarabilir ve tüm cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada reklam yer almıyor. Uygulamada yedekleme geçmişini de görüntüleyebilirsiniz.

Magic Answers: Sorduğunuz sorulara cevap alabileceğiniz Magic Answers, kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4,5 puana sahip olan uygulama, 41 kişi tarafından derecelendirildi. Magic Answers'da uygulama içi satın alma bulunuyor.

Templates for Pages Design: Uygulamada Apple Pages için binlerce şablon bulunuyor. Şablonlar arasında poster, broşür, davetiye gibi temalar mevcut. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Wordnet Watch: Eş anlamlı kelimeleri içeren bir uygulama olan Wordnet Watch'ta 150 bin kelimenin yer aldığı belirtiliyor. Uygulama, sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internete ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)