Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (6 Ekim)
Sadece kısa süreliğine ücretsiz oyunlar / uygulamalar listesi ile ücretsiz uygulamaların şart koştuğu uygulama içi satın alma işleminden kurtulabilirsiniz.
Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.
Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar
Aşağıda yer alan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.
Firefox Focus Tasarımı Baştan Aşağı Yenilendi
Gizlilik odaklı mobil tarayıcı Firefox Focus tasarımı yenilendi. Bunun yanı sıra popüler web tarayıcısının logosu değiştirildi ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek bazı özellikler eklendi.
Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları
- Fast Video Splitter for Whatsapp Status: Bu uygulama sayesinde WhatsApp Durumu için videoların başlangıç ve bitiş sürelerini ayarlayabilirsiniz. Videoları ayrıca otomatik olarak 30 saniyelik kısımlara bölebilirsiniz. Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra videoyu dışa aktarabilirsiniz. Normalde 6,39 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
- 120X Duplicate File Remover Pro: Bu uygulama sayesinde akıllı telefon veya tablette yer alan aynı dosyaları tespit edebilir ve kaldırabilirsiniz. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst düzeye çıkaran uygulama normalde 54,99 TL fiyat etiketine sahip fakat kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.
- Shortcuts Widget: Bu uygulama, ana ekranda daha fazla uygulamanın yer almasını mümkün hale getiriyor. Shortcuts Widget üzerinden uygulama sayısını belirleyebilirsiniz.
- Teach Me Surgery: Cerrahi konularda yüzlerce makale sunan Tech Me Surgery isimli mobil uygulamada çok sayıda görsel ve soru bulunuyor. Yüzlerce çoktan seçmeli soru sayesinde konu hakkında kendinizi test edebilirsiniz.
Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları
- Survival Island: Evo Pro: Hayatta kalma türündeki yapımları seviyorsanız Survival Island: Evo Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan oyunda bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için yiyecek bulmamız, malzeme toplayıp araçlar üretmemiz ve bir barınak inşa etmemiz gerekiyor. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen mobil oyun, Google Play Store'da 5 üzerinden 3,5 yıldıza sahip. Kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.
- Stickman Master League Of Shadow: Aksiyon türünü seven oyunculara hitap eden Stickman Master League Of Shadow isimli mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Başarılı grafiklere sahip olan yapımda yaratıklara karşı mücadele ediyoruz. Oyunda kolay, zor ve çok zor olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Aksiyon oyununda çeşitli görevler ve ödüller yer alıyor.
- Neo Monsters: Akıllı telefon veya tablette rol yapma oyunu türünde bir yapım arıyorsanız Neo Monsters isimli oyuna bir şans verebilirsiniz. Sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çeken yapımda 100'den fazla çevrim içi görev mevcut.
Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)
- Smart Spend Cost Analyzer: Bu uygulama sayesinde harcamalarınızı basit bir şekilde analiz edebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüze sahip olan uygulama, App Store'da 5 üzerinden 4,7 yıldıza sahip.
- AlphaBlur Image Effects: Bu uygulama, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları bulanık hale getirmenize olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, 5 üzerinden 4,8 yıldıza sahip. Uygulama içi satın alımın yer aldığı AlphaBlur Image Effects'i kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Stream Music Player: Google Drive, DropBox, OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerindeki müzikleri doğrudan iPhone veya iPad üzerinden dinleyebilmenizi sağlar. Uygulamada ekolayzer ayarı da mevcut.
- Teach Me Surgery: Bu uygulama, cerrahi konularda yüzlerce makale, görsel ve test sunuyor. Bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Universal Remote Roomie: Bu uygulama ile akıllı televizyon, klima, lambaları ve daha birçok akıllı eşyayı kontrol etmenize olanak tanır. Uzaktan kontrol için uygulamanın söz konusu cihazları desteklemesi gerektiğini belirtelim. Ayrıca uygulamada Amazon Alexa desteği de mevcut.
- Syndromi: Bu uygulama, videoları hem tam ekran hem de resim içinde resim modunda izlemenize olanak tanıyan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamada bir YouTube uygulaması ile yapabileceğiniz hemen hemen her işlemi yapabilirsiniz. Videolara yorum bile yapabilirsiniz.
- Vocabulary: Bu uygulama sayesinde İngilizce kelimeler öğrenebilirsiniz. Sözlük ile oyun karışımı bir uygulama olan Vocabulary'de binlerce kelime yer alıyor. Uygulama App Store'da 5 üzerinden 4,2 yıldıza sahip. Uygulamayı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Emoji Camera'da uygulama içi satın alım mevcut. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama başarılı kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Photo Widget: Bu uygulama, galeride yer alan herhangi bir fotoğrafı ana ekrana widget olarak ekleyebilmenize olanak sağlar. Kısa süreliğine ücretsiz olan Photo Widget'da uygulama içi satın alım yer alıyor.
Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)
- Dungeon Survival: Kısa süreliğine ücretsiz olan Dungeon Survival, rol yapma oyunu türünü seven oyuncular hitap ediyor. Başarılı RPG oyununu iPad veya iPhone cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. 5 üzerinden 4,6 yıldıza sahip olan oyunda uygulama içi satın alım bulunuyor.
- BrainConnect: Minimal bir tasarıma sahip olan yapımda çok başarılı müzik ve ses efektleri yer alıyor. Basit kurallara sahip olan sonsuz arcade oyununu kampanya kapsamında ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
- Fill me up - Block Brain Game: Bulmaca türünü seven oyunculara hitap eden Fill me up - Block Brain Game, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. 4,7 yıldıza sahip olan yapımda uygulama içi satın alım mevcut.
- iPingpong 3D: Mobil cihazda oynamak için bir masa tenisi oyunu arıyorsanız iPingpong 3D isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. 3 boyutlu masa tenisi oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.
- Dirt Bike Rider Stunts Race 3d: Üç boyutlu motosiklet yarış oyunu, sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çekiyor. Oyunda uygulama içi satın alım mevcut. Oyunun 4,4 yıldıza sahip olduğunu belirtelim.
- Puzzles & ELF Epic War Of UGC: Kısa süreliğine ücretsiz olan iOS oyunları arasında Puzzles & ELF Epic War Of UGC isimli yapım da yer alıyor. 4,6 yıldıza sahip olan mobil oyunda uygulama içi satın alım mevcut.
- Bike Life: Koşu oyunlarına benzer bir mantığa sahip olan Bike Life'ta bisiklet sürerek yüksek puanlar kazanmaya çalışıyoruz. Başarılı grafiklere sahip olan oyunda bisiklet sürerken yayalara ve araçlara çarpmamanız gerekiyor.
- Match Attack: Basit eşleştirme oyunu arayanlar için harika bir seçenek olan Match Attack'te keyifli vakit geçirebilirsiniz.
- Astra: Kaliteli grafikler ve etkileyici atmosfere sahip olan Astra'da çok başarılı müzikler yer alıyor. Çok sayıda seviyenin bulunduğu mobil oyun oldukça kolay bir oynanışa sahip.
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