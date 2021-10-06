Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (6 Ekim)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıda yer alan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Fast Video Splitter for Whatsapp Status: Bu uygulama sayesinde WhatsApp Durumu için videoların başlangıç ve bitiş sürelerini ayarlayabilirsiniz. Videoları ayrıca otomatik olarak 30 saniyelik kısımlara bölebilirsiniz. Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra videoyu dışa aktarabilirsiniz. Normalde 6,39 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

120X Duplicate File Remover Pro: Bu uygulama sayesinde akıllı telefon veya tablette yer alan aynı dosyaları tespit edebilir ve kaldırabilirsiniz. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst düzeye çıkaran uygulama normalde 54,99 TL fiyat etiketine sahip fakat kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Shortcuts Widget: Bu uygulama, ana ekranda daha fazla uygulamanın yer almasını mümkün hale getiriyor. Shortcuts Widget üzerinden uygulama sayısını belirleyebilirsiniz.

Teach Me Surgery: Cerrahi konularda yüzlerce makale sunan Tech Me Surgery isimli mobil uygulamada çok sayıda görsel ve soru bulunuyor. Yüzlerce çoktan seçmeli soru sayesinde konu hakkında kendinizi test edebilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Survival Island: Evo Pro: Hayatta kalma türündeki yapımları seviyorsanız Survival Island: Evo Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan oyunda bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için yiyecek bulmamız, malzeme toplayıp araçlar üretmemiz ve bir barınak inşa etmemiz gerekiyor. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen mobil oyun, Google Play Store'da 5 üzerinden 3,5 yıldıza sahip. Kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Stickman Master League Of Shadow: Aksiyon türünü seven oyunculara hitap eden Stickman Master League Of Shadow isimli mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Başarılı grafiklere sahip olan yapımda yaratıklara karşı mücadele ediyoruz. Oyunda kolay, zor ve çok zor olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Aksiyon oyununda çeşitli görevler ve ödüller yer alıyor.

Neo Monsters: Akıllı telefon veya tablette rol yapma oyunu türünde bir yapım arıyorsanız Neo Monsters isimli oyuna bir şans verebilirsiniz. Sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çeken yapımda 100'den fazla çevrim içi görev mevcut.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Smart Spend Cost Analyzer: Bu uygulama sayesinde harcamalarınızı basit bir şekilde analiz edebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüze sahip olan uygulama, App Store'da 5 üzerinden 4,7 yıldıza sahip.

AlphaBlur Image Effects: Bu uygulama, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları bulanık hale getirmenize olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, 5 üzerinden 4,8 yıldıza sahip. Uygulama içi satın alımın yer aldığı AlphaBlur Image Effects'i kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Stream Music Player: Google Drive, DropBox, OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerindeki müzikleri doğrudan iPhone veya iPad üzerinden dinleyebilmenizi sağlar. Uygulamada ekolayzer ayarı da mevcut.

Teach Me Surgery: Bu uygulama, cerrahi konularda yüzlerce makale, görsel ve test sunuyor. Bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Universal Remote Roomie: Bu uygulama ile akıllı televizyon, klima, lambaları ve daha birçok akıllı eşyayı kontrol etmenize olanak tanır. Uzaktan kontrol için uygulamanın söz konusu cihazları desteklemesi gerektiğini belirtelim. Ayrıca uygulamada Amazon Alexa desteği de mevcut.

Syndromi: Bu uygulama, videoları hem tam ekran hem de resim içinde resim modunda izlemenize olanak tanıyan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamada bir YouTube uygulaması ile yapabileceğiniz hemen hemen her işlemi yapabilirsiniz. Videolara yorum bile yapabilirsiniz.

Vocabulary: Bu uygulama sayesinde İngilizce kelimeler öğrenebilirsiniz. Sözlük ile oyun karışımı bir uygulama olan Vocabulary'de binlerce kelime yer alıyor. Uygulama App Store'da 5 üzerinden 4,2 yıldıza sahip. Uygulamayı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Emoji Camera'da uygulama içi satın alım mevcut. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama başarılı kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Photo Widget: Bu uygulama, galeride yer alan herhangi bir fotoğrafı ana ekrana widget olarak ekleyebilmenize olanak sağlar. Kısa süreliğine ücretsiz olan Photo Widget'da uygulama içi satın alım yer alıyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)