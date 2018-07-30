Çok Oynanan Mobil Oyun Vainglory Bilgisayara Geldi! Hemen İndirin

Dokunmatik ekranlar için tasarlanan ve mobil dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında gelen MOBA oyunu Vainglory, bilgisayar platformu için çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun yapımcısı Super Evil Megacorp, yaptığı açıklamayla birlikte oyunun bilgisayar sürümünün beta sürecine girdiğini söyledi.

Dota 2 ve League of Legends gibi çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (multiplayer online battle arena) oyunlarına çok benzer oynanış dinamikleri bulunan Vainglory, Android ve iOS işletim sistemiyle çalışan cihazlar üzerinden oynanabilen bir MOBA oyunu olarak, on milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Oyunun geliştiricisi Super Evil Megacorp, bugün yaptığı resmi açıklamayla birlikte Vainglory PC sürümü için beklenen müjdeli haberi verdi. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Unutmayın ki yapacak daha çok işimiz var: uygun metin giriş desteği, tercih ayarları, özel anahtar bağlamaları, hata düzeltmeleri, kontrol düzeltmeleri… Buna rağmen [bilgisayar sürümünü] geliştirmeye başladığımız için çok heyecanlıyız. Bu yolculuğun bir parçası olmanızı ve Vainglory’nin Windows sürümünün yapımda yardımlarınızı almak istiyoruz. Şimdi bize bir şans verin ve Windows sürümünü hemen deneyin ve bize bu sürüm hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda sık sık güncellemeler yayınlayacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi [oynayacağınız sürüm] hala çok erken bir alfa sürümü ve birçok sorun barındırdığını biliyoruz.”

Vainglory Windows sürümünü indirmek ve oyunun dokunmatik ekranlardan klavye-mouse’a nasıl aktarıldığını hemen görmek için aşağıdaki indir tuşuna basabilirsiniz.