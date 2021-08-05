En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları Açıklandı

En çok satan Nintendo Switch oyunları paylaşıldı. Nintendo, buna ek olarak 2021 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kazancını gösteren gelir raporunu da yayımladı. 2021'in en popüler Switch oyunları açıklığa kavuşurken Nintendo'nun geçen yılki kazancını istikrarlı olarak sürdüremediği ortaya çıktı.

Nintendo'nun en son paylaştığı rapora göre 30 Haziran 2020 itibarıyla dünya çapında 89,04 milyon adet Nintendo Switch satıldı. 30 Haziran'da sona eren toplam üç aylık zaman dilimini içeren sürede 4,45 milyon donanım, 45,28 milyon yazılım satıldı. Dünya çapında satılan Nintendo Switch oyunu ise 632,40 milyonu geçti.

Şirket, 30 Haziran'a kadar olan 3 aylık sürede 119 milyar yen kâr elde etti. Bu da yaklaşık 1.1 milyar dolar kâr yaptığı anlamına geliyor. Bu her ne kadar önemli bir kâr oranı olsa da geçen yıl elde ettiği 144 milyar yene (yaklaşık 1.3 milyar dolar) kıyasla yüzde 17,3'lük bir düşüş yaşadı.

En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları Neler?

Mario Kart 8 Deluxe: 37,08 milyon Animal Crossing: New Horizons: 33,89 milyon Super Smash Bros. Ultimate: 24,77 milyon The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 23,20 milyon Pokemon Sword / Pokemon Shield: 21,85 milyon Super Mario Odyssey: 21,40 milyon Super Mario Party: 15,72 milyon Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee!: 13,57 milyon Splatoon 2: 12,45 milyon Ring Fit Adventure: 11,26 milyon

Nintendo ayrıca New Pokemon Snap , Mario Golf Super Rush ve Miitopia'nın Switch versiyonu için ilk resmi sayıları da açıklığa kavuşturdu.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: 6,68 milyon

New Pokemon Snap: 2,07 milyon (Yeni)

Mario Golf Super Rush: 1,34 milyon (Yeni)

Miitopia: 1,04 milyon (Yeni)

Nintendo'nun kazancındaki düşüşün 2021 yılında yayımlanacak olan bir dizi büyük video oyunu ile iyileşeceği öngörülüyor. Bu oyunların büyük bir kısmı çok yakın bir zamanda piyasaya sürülerek oyuncularla buluşacak ve bunun da Nintendo'nun gelecekte daha fazla kâr elde etmesini sağlaması muhtemel görünüyor.