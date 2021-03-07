Çok Yüksek Riskli İl Sayısında Ciddi Artış!

Çok yüksek riskli il sayısı ciddi şekilde arttı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), son bir hafta içerisindeki vaka durumuna ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. TTB tarafından yapılan endişe verici açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Çok Yüksek Riskli İl Sayısı 26'ya Yükseldi

1 Mart tarihinde yapılan kabine toplantısında koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin yeni kararlar alınmıştı. 2 Mart tarihinden itibaren ise yerinde karar dönemine geçildi. Yeni dönemde iller, risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere 4 kategoriye ayrıldı.

Yeni dönemde ülkemizde yeni tip koronavirüs mücadele kapsamında uygulanan yasaklar illerdeki vaka durumuna göre hafifletiliyor veya sıkılaştırılıyor. Bu sebepten ötürü vaka oranlarının düşük olduğu kentlerde kısıtlamalar gevşetilmişti fakat görünüşe göre bazı vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabı üzerinden 27 Şubat – 5 Mart 2021 tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Paylaşılan harita ile 20 – 26 Şubat 2021'de paylaşılan harita arasında çok ciddi fark bulunuyor. Yeni yayımlanan haritaya baktığımızda vaka oranlarının önemli ölçüde arttığını görüyoruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son bir hafta içerisindeki vaka durumuna dair korkutan açıklamalarda bulundu. Çok yüksek riskli şehir sayısının 17'den 26'ya yükseldiğini açıklayan TTB, çoğu kentte vakalarda yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışın meydana geldiğini ifade etti. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17’den 26’ya çıktı. Çoğu ilimizde vakalarda %50-%100 arası artış var. Bir yılı geride bıraktığımız Pandemiye karşı yaygın testle taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok. Pandemi yönetilemiyor, bedelini toplum olarak ödüyoruz."

Son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17’den 26’ya çıktı. Çoğu ilimizde vakalarda %50-%100 arası artış var. Bir yılı geride bıraktığımız Pandemiye karşı yaygın testle taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok. Pandemi yönetilemiyor, bedelini toplum olarak ödüyoruz pic.twitter.com/8G0VEJcLbe — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 6, 2021

Uzun Süren Koronavirüs Nasıl Anlaşılır?

Uzun süreli koronavirüs veya kronik COVID-19 olarak da bilinen uzun COVID-19, koronavirüsün yol açtığı sorunların kendisini devamlı olarak göstermesi olarak biliniyor. Uzun süren koronavirüsü gösteren birçok belirti bulunuyor. En sık görülen uzun COVID-19 belirtileri şu şekilde: