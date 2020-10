Cold War Beta Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Call of Duty: Black Ops Cold War Beta PC gereksinimleri, Activision ve Treyarch Studios tarafından açıklandı. Bu sayede, sisteminizin beta için yeterli olup olmadığını öğrenebileceksiniz. İşte sistem gereksinimi detayları!

Call of Duty: Black Ops Cold War için beklenen beta testi bu hafta itibarıyla başlayacak. Ne var ki ilk hafta PlayStation 4 kullanıcılarına özel olacağı için, PC kullanıcılarının ikinci haftayı beklemesi gerekecek. Çapraz platform desteği ile PC (Battle.net), PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının bir ara oynayabilecekleri ikinci haftada, 15 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında bu defa ön-sipariş ile satın alan PC (Battle.net) ve Xbox One kullanıcıları için Erken Erişim hakkının yanı sıra PlayStation 4 kullanıcıları da katılımda bulunmaya devam edebilecekler. 17 - 19 Ekim 2020 tarihleri arasında bütün platformlardaki bütün kullanıcıların katılım hakları olacak.

Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Black Ops Cold War beta testi için yayınlanan fragman ile yeni bir takım bilgiler edinmiştik. Buna göre katılımcıların deneyebilecekleri çok oyunculu modlar Team Deathmatch, Domination, VIP Escort, Kill Confirmed ve Combined Arms olacak. Altıya altı oynanan VIP Escort modunda, seçilen oyuncunun takımı bu oyuncuyu güvenli bir şekilde tahliye noktasına ulaştırmaya çalışacak iken Combined Arms ise on ikiye on iki oynanabilen ve piyade ve araç kullanımının olacağı büyük ölçekli bir mod olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Beta PC Gereksinimleri Detayları

Başlamasına az bir zaman kala, beta testine PC platformunda katılacak olan kullanıcılar için sistem gereksinimleri de açıklandı. Buna göre, rahat bir beta testi deneyim için sisteminizde en aşağı Intel Core i5 2500k veya muadili bir AMD işlemci, NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı ve 8 GB bellek bulunması gerekiyor.

Activision ve Treyarch Studios tarafından açıklanan tüm sistem gereksinimi detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Cold War Beta En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (Hizmet Paketi 1) veya Windows 10 64-Bit (1803 veya sonrası)

İşlemci: Intel Core i5 2500k veya AMD muadili

Video: NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / GTX 1650 4 GB veya AMD Radeon HD 7950

Bellek: 8 GB

Sabit Disk: 45 GB

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Ses: DirectX uyumlu, DirectX 12 uyumlu sistem gerektirir

Cold War Beta Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (güncel Hizmet Paketi)

CPU: Intel Core i7 4770k veya AMD muadili

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / GTX 1660 Super 6 GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Bellek: 16 GB

Sabit Disk: 45 GB

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Ses: DirectX uyumlu, DirectX 12 uyumlu sistem gerektirir

Son olarak, beta testinde onuncu seviyeye ulaşan bütün katılımcılara tam sürümde kullanabilecekleri Mutual Animosity SMG silahını üretebilmeleri için planın (blueprint) hediye edileceğini söylemeden geçmeyelim.