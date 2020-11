Çöldeki Metal Bloğun Gizemi Çözüldü: Uzaylılardan mı Geldi?

ABD'de Utah çölünde bulunan metal bloğun gizemi çözüldü. Bir süre önce sosyal medyayı birbirine karıştıran bu metal monolit, uzaylıların bize gönderdiği bir hediye olabilir mi?

ABD'de Utah çölünde bulunan metal monolitin gizemi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Pek çok kullanıcı metal monolitin neden orada durduğunu veya nasıl ortaya çıktığını merak ediyordu. Ancak gizemli parçanın bulmacası internet dedektifleri tarafından çözülmüş olabilir.

Uzun ve bir nebze ürkütücü olan simetrik blok, Utah'ın ünlü Red Rock Country bölgesinde keşfedildi. Utah Yaban Hayatı Kaynakları Bölümü'nden araştırma ekibi, helikopterle büyük boynuzlu koyunları gözlemlediği sırada birdenbire monoliti fark etti. Daha yakından bakmak için indiklerinde ise yaklaşık 3-4 metre uzunluğunda üç kenarlı bir metal blok olduğunu anladılar.

Bunun üzerine Utah Kamu Güvenliği Bakanlığı kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Departman yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız görevdeyken alışılmadık bir nesne tespit ettiler ve daha fazla araştırma yapmak için yakınına indiler" dedi ve şöyle devam etti: "Mürettebat, monoliti oraya kimin koymuş olabileceğine dair açık bir gösterge olmadığını söyledi."

Metal bloğun gizemi çözüldü: Hollywood setinden kalmış olabilir

Ancak kısa süre içerisinde sosyal medya dedektifleri monolitin kökenini inceleyerek çok sayıda spekülasyon ortaya attı. Bazı amatör internet dedektifleri Google Earth'ten alınan uydu görüntülerini kullanarak yapının koordinatlarını bir araya getirmeye çalıştı.

Metal monolitin Canyonlands Ulusal Parkı'na çok yakında olduğu ve bu yüzden Hollywood setinden arta kalan bir parça olabileceği dile getirildi. Bilmeyenler için daha önce bu parkta Westworld, Indiana Jones and the Last Crusade, Thelma & Louise gibi tanınmış birkaç film ve televizyon şovu çekildi.

Ayrıca Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde astrofizik profesörü Jason Wright ise "insanlar günümzde dikdörtgen sanat eserleri yapabiliyor, buna şaşırmamak gerek" dedi ve şunları aktardı: “Bu monolit, insanların gittikleri bir yerde açıkça yapabilecekleri bir şey. Ayrıca çöl sanatı Amerika'da yaygındır, bundan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum."