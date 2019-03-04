Çöldeki Yeni Teleskop İlk Fotoğrafını Çekti

Şili’deki Atacama Çölü, sadece Mars simülasyonları yapılmak için kullanılmıyordu: Kısa süre önce faaliyete geçen SPECULOOS (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) isimli teleskop, Dünya dışındaki yaşanabilir gezegenleri aramaya başlamıştı. Bugün itibarıyla teleskobun çektiği ilk görüntü yayınlandı.

Avrupa Güney Gözlemevi tarafından işletilen SPECULOOS, içerisindeki dört robotik teleskop ile gezegen avcılığı yapması için üretilmişti. Dünya’ya yakın ultra-soğuk veya kahverengi cüce gezegenleri incelemek üzere geliştirilen teleskop, Avrupa Güney Gözlemevi’nin Extremely Large Telescope isimli bir başka teleskobundan alınan görüntüleri daha ayrıntılı işlemek adına yapılmıştı.

Gözlemevinde bulunan teleskoların isimlerini Jüpiter’in uyduları Io, Europa, Ganymede ve Callisto’dan aldıkları dile getirilirken, her teleskobun yakın kızılötesi dalgaları algılamak için kullanılabilecek bir metrelik aynaları olduğu daha önce açıklanmıştı. Böylece cüce gezegenlerden gelen ışıkları yakalama kabiliyetine erişen teleskoplar, bilim insanlarına önemli bilgiler sağlayabiliyorlardı.

Kısa süre önce faaliyete geçen ve gözlemlerine başlayan SPECULOOS’un içerisinde bulunan Ganymede, ilk ışıklarını yakaladı ve NGC 6902 galaksisinin inanılmaz bir görüntüsünü bizlere sundu. Teleskop tarafından çekilen “ilk fotoğraf” olarak adlandırılan görüntülerde galaksinin spiral şekli hayranlık uyandırırken, gözlemevinin planlanan şekilde işini yapabildiği görülmüş oldu.

Teleskopların galaksileri yukarıdaki gibi görüntülemediklerini de not düşmeden geçmeyelim. Teleskoplar tarafından yakalanan görüntülerin anlaşılabilir hale getirilmesi amacıyla bilim insanları tarafından işlenmiş halleri hemen yukarıdaki gibi görünüyor.