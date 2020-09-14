ColorOS 11 Duyuruldu: İşte Yenilikler!

Oppo geçtiğimiz saatlerde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında Android 11 tabanlı yeni nesil kullanıcı arabirimi olan ColorOS 11 ile kullanıcıların karşısına çıktı. 'Hayatı Akışına Bırak' konsepti ile kullanıcılara sunulan ColorOS 11 hangi yeniliklerle geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

ColorOS 11 Yenilikleri: Hangi Yeniliklerle Geliyor?

ColorOS 11'in alışılmışın dışında özelleştirme seçenekleri sunduğunu görüyoruz. Kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını, yazı tiplerini, zil seslerini ya da ikonlarını oluşturabiliyor. Android 11 ile geliştirilen karanlık mod, ColorOS 11 ile çok daha başarılı bir yapıya bürünüyor.

"ColorOS ekibi kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldı ve çeşitli özellikleri kapsayan daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sundu. Böylece, kullanıcılara yaratıcılıklarını göstermelerini ve telefonlarındaki uygulamaları kontrol edebilmelerine imkan tanıyan sağlayan bir alan sağladık." - Oppo ColorOS Tasarım Projesi Lideri Lynn Ni

ColorOS 11 ile sunulan diğer yenilikler şu şekilde:

- Google Lens ile desteklenen Üç Parmakla Çeviri özelliği.

- Flexdrop.

- Süper Güç Tasarruf Modu

- Pil Koruması

- AI Uygulama Ön Yükleme

ColorOS 11 ile sunulan yenilikler Find, Reno, F ve A serisinden toplam yirmi sekiz modeli kapsayacak şekilde yayınlanacak. Peki siz ColorOS 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.