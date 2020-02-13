".com" Uzantı Fiyatları Sekiz Yıl Sonra İlk Kez Artabilir

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) ve VeriSign tarafından yapılan yeni bir anlaşma nedeniyle .com alan adlarının zamlanması bekleniyor. Anlaşma, .com alan adlarını yöneten şirketin önümüzdeki 10 yıl boyunca fiyatları yıllık olarak yüzde 7 artırabileceğini gözler önüne seriyor.

.com alan adı tescilinin fiyatı 2012'den beri 7.85 dolar seviyesinde. Belki tüketiciler kayıt şirketlerinden dolayı bu fiyatın üstünde satın alımlar gerçekleştirmiş olsa da yeni fiyatlarla birlikte alan adları daha pahalı hale gelecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde gelecek zamlarla birlikte .com alan adı fiyatlarının 13,50 dolar seviyelerine kadar yükselebileceği belirtiliyor.

Uluslararası domain adlarını VeriSign ile anlaşmalı hale getiren ICANN, fiyat değişikliklerine karşı gelemeyecek. Önü müzdeki on yıl boyunca her yıl yüzde 7'ye kadar fiyat artışına izin veren anlaşma 2029 yılına kadar fiyatları sürekli olarak yükseltme yetkisi tanıyor.

Ayrıca bu politikanın tüketiciler üzerindeki etkisi hala belirsiz çünkü tüketicilerin .com alan adı için ödeyecekleri fiyat, bireysel kayıt şirketlerinin bu maliyetlerden geçip geçmediğine bağlı.