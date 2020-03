Comanche, Önümüzdeki Hafta Erken Erişim'e Giriyor

Doksanlı yılların unutulmaz klasikleri arasında olan Comanche serisinin yeni oyunu, GamesCom 2019 fuarında THQ Nordic ve Nukklear tarafından duyurulmuştu. Eski oyunlarının aksine takım tabanlı çevrimiçi aksiyon oyunu olacak yeni Comanche, bu yıl içerisinde PC için satışa sunulacak.

Oyunun resmi duyurusu sırasında, bu yılın ilk çeyreğinde Steam üzerinden Erken Erişim versiyonu ile bizlerle buluşacağı söylenmişti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen açık beta testinin ardından dün açıklama yapan yayıncı THQ Nordic, Erken Erişim tarihinin 12 Mart 2020 olarak belirlendiğini duyurdu.

We're ready to take off! #Comanche will release on Steam via Early Access on March 12, 2020. Stay tuned: Discord https://t.co/xrtTWFk2ai, website https://t.co/FjqGGwmpxy, Steam https://t.co/8BKCLXgMhU pic.twitter.com/MI7QtRr6ER