Commanche'nin İlk Oynanış Videosu Etkileyici Görünüyor

Açıklanan yeni oynanış yapısı biraz hayal kırıklığına uğratsa da, GamesCom 2019 fuarının en büyük sürprizlerinden bir tanesi yeni Commanche duyurusuydu. Doksanlı yıllarda satışa sunulmuş olan seride, RAH-66 Comanche ile birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışıyorduk.

Yıllardan sonra, THQ Nordic tarafından yapılan açıklama ile Commanche geri dönüş yapacak. 2020 yılının başlarında erken erişime açılacak olan oyunu Nukklear stüdyosu geliştiriyor ve oynanış olarak da çevrimiçi takım tabanlı bir yapı söz konusu olacak. Arkadaşlarınızla dört kişilik ekip kurarak mücadeleye girişeceksiniz.

Avusturya menşeli yayıncı, oyunda çok çeşitli Comanche / Drone kombinasyonlarının olacağını ve yapacağımız seçime göre daha farklı silah, teçhizat ve beceri kullanabileceğiz. Ne var ki, her bir kombinasyonun kendisine göre avantajlı ve dezavantajlı yanları olacak. Bunun yanı sıra, it dalaşı ve Drone kullanarak yakın mesafeli çatışmalara gireceğimiz veya çok önemli bir hedefi müdafaa etmek gibi farklı oynanış şekilleri de olacak.

Duyurusu sonrasında THQ Nordic oyunun demo versiyonunu sundu. Gamersryde sitesi ise hazır oyunu deneme fırsatı bulmuşken bir de kayıt almış. Yayınlanan on bir dakikalık Comanche videosu, hem görsellik hem de oynanışa dair tam bir fikir verebiliyor. Her ne kadar Unreal Engine 4 kullanılıyor olsa da, Epic Games Store mağazasına özel olmayacak. Hatta erken erişime de Steam üzerinden açılacak.

Keyifli seyirler dileriz!