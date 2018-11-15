Command & Conquer: Red Alert ve Tiberian Wars Remastered Geliyor!

Gerçek zamanlı strateji oyunu denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi olan Command & Conquer, müthiş bir haberle tekrar karşımıza çıktı. Serinin yayıncısı Electronic Arts, Command & Conquer: Red Alert Remastered ve Command & Conquer: Tiberian Dawn Remastered projelerini geliştirmeye başladıklarını duyurdu. İlk oyunu 1995 yılında piyasaya sürülen ve sonraki oyunlarıyla tam bir kült haline gelen Command & Conquer, birçok oyuncuya unutulmaz anlar yaşatmıştı. Özellikle Red Alert devasa oyuncu sayılarına ulaşarak, oyunun strateji türünde önemli bir yer edinmesini sağlamıştı.

Tüm bu hatıraların yanı sıra, serinin hayranları uzun süredir Electronics Arts’a ulaşarak, eski oyunların yeniden piyasaya sürülmesini istiyorlardı. Şirkete gelen talepleri değerlendiren EA, en sonunda Command & Conquer: Red Alert ve Command & Conquer: Tiberian Dawn ile geri dönme kararı aldı.

Electronic Arts’ta Kreatif Yönetmen olarak çalışan Jim Vesella ise konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: “Yaklaşık bir ay önce Command & Conquer hayranlarına, remaster projesiyle serinin yeniden bilgisayar ortamına geri döneceğine dair bilgileri vermiştik. Hayranlardan gelen tepkiler ise gerçekten müthişti. Herkes, 23 yıl önce başlayan C&C serisinin favorisi olduğunu söyleyen mesajlar atmaya başladı. Bugün, başladığımız yere geri döneceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Command & Conquet: Tiberian Dawn’ı yeniden yapmaya karar verdik. Bununla birlikte tek başına bambaşka bir heyecan oluşturduğunu ve hayranların çok sevdiğini bildiğimiz bir başka leye daha karar verdik: Tiberian Wars’ın yanı sıra Command & Conquer: Red Alert’ı da yeniden geliştireceğiz. Ana oyunlarla birlikte klasik genişleme paketleri de yeniden yapma sürecine dahil olacak ve üç ana paket remaster ile birlikte oyunculara sunulacak. Pakette herhangi bir mikro ödeme sistemi bulunmayacak. EA, yeniden yapım sürümü için Petroglyph Games ile ortaklık kuracak. Petroglyph Games, bünyesinde orijinal oyunları yapan Westwood Studios’tan birçok geliştiriciyi barındırıyor ve bunlardan büyük çoğunluğu da Command & Conquer serinin ilk oyununu geliştiren kişiler arasında yer alıyorlar.”

Orijinal oyunu yapan Westwood Studios’taki geliştiricilerin yeniden yapım işine el atmış olmaları oldukça sevindiriciyken, oyunun mikro ödeme içermeyecek olması da serinin hayranlarını mutlu etmeye yetti. Yeni oyunların ne zaman piyasaya sürüleceğiyse merak konusu.