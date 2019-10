Command & Conquer Remaster için İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

Command & Conquer serisinin bilhassa eski oyuncular için ayrı bir anlamı var. Gerçek-Zamanlı Strateji türünde ve Westwood Studios tarafından geliştirilen Command & Conquer oyunları, kendi içerisinde Tiberian serisi, Red Alert serisi ve yan senaryolu Generals serisi olarak üçe ayrılıyor. Ne var ki bir dönem fırtına gibi esen seri için geliştirici stüdyonun 1998 yılında Electronic Arts tarafından satın alınması ve 2003 yılında da kapanmasından sonra işler hiç de yolunda gitmemişti.

Ancak yıllardan sonra bizleri sevindirecek bir gelişme yaşanmıştı. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru sürpriz bir duyuru yapan Electronic Arts, Command & Conquer ve Command & Conquer: Red Alert oyunlarının HD Remaster versiyonlarının eski Westwood Studios çalışanlarının ağırlıkta olduğu Petroglyph Games çatısı altında hazırlık aşamasında olduğunu duyurmuştu. 4K desteğiyle de oynanabileceğiniz her iki versiyon için ekstradan Lemon Sky Studios ile de anlaşmaya varılmış olduğunu öğrenmiştik. İşin güzel yanı ise her iki oyunun ek paketleri de mevcut nesle taşınacak. Yani Command & Conquer için Covert Ops, Command & Conquer: Red Alert için Counterstrike ve The Aftermath paketleri de projeye dahil.

Şu an için herhangi bir çıkış tarihi verilmiyor ama Command & Conquer Remaster için ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Otuz saniye uzunluğunda olan fragman, oyunun orijinal görüntüleri ile açılıştan sonra modern görünüme geçiş yapılıyor ve görselliğin geliştirilme seviyesini de görebiliyoruz. Oldukça etkileyici, değil mi?

Yayınlanan fragmana ek olarak bir açıklamada bulunan Jim Vessella, orijinal görselliğe olabildiğince sadık kalmaya çalıştıklarını belirtiyor. "İlk gönderilerden de hatırlayacağınız üzere, planımız klasik oyunları uyarlamak (yeniden yapmak değil). Yaratıcı olarak, yol gösterici ışığımız her daim esas hissiyata sadık kalmak olmuştu ve devamlı bu hedefe ulaşmanın yollarını arıyoruz." yorumunda bulundu Vesella ve devam etti. "C&C Tiberian Dawn ve C&C Red Alert'ın kaynak koduna ulaştığımızda, kalıt yapımların esas oynanışını, hissiyatını ve görüntüsünü yakalamada uygun bir fırsat sundu. 2B tarzın bütün elementleri bir araya getirmede en iyi yöntem olduğunu hissettik ve nihai olarak aradığımız aslına uygunluğu bulmuş olduk."

Bu noktada elbette Lemon Sky Studios kritik bir rol oynamış. Öyle ki, her bir oynanış niteliğini sıfırdan olmak üzere yeniden hayal etmiş, yeniden modellemiş ve yeniden canlandırmış.

Son olarak, eğer Command & Conquer Remastered oyununu mevcut sisteminizde ama orijinal görselliği ile oynamak istiyorsanız dilediğinizde bunu tek tuşla geçiş yaparak gerçekleştirebileceksiniz.