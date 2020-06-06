Command & Conquer Remastered Collection, Resmi Olarak Çıktı

Uzun zamandır beklenen Command & Conquer Remastered Collection çıkışını gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla PC platformunda Origin ve Steam mağazaları üzerinden satın alabilirsiniz. Bununla birlikte ilk inceleme puanları da yayınlandı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyurulmuş olan Command & Conquer Remastered Collection, Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişletme paketleri ile Command & Conquer: Tiberian Dawn ve Command & Conquer: Red Alert oyunlarını içeriyor.

Command & Conquer Remastered Collection Detayları

Bunların yanı sıra, yeniden tasarlanmış 4K çözünürlüklü grafikler ki istediğiniz zaman orijinal görselliğe dönerek nostalji yaşayabilirsiniz, yeniden düzenlenmiş çok oyunculu mod, yenilenmiş kullanıcı arayüzü, harita düzenleyicisi, tamamladığınız görevler karşılığında Bonus Gallery kısmından açılacak alternatif kayıtlar, geliştirilme aşamasından fotoğraflar ve yayınlanmamış müzikler, modifikasyon desteği, Jukebox, özel oyun lobileri, konsol versiyonuna özel görevler ve sinematik videolar, görev seçimi, çarpışma modu, özelleştirilebilir kısayol tuşları, güncellenmiş kontroller ve Frank Klepacki tarafından yeniden düzenlenmiş müzikler bulunacak.

Metacritic sitesi üzerinden şimdiye kadar yirmi beş kadar inceleme puanı yayınlanmış durumda ve ortalama olarak 84 / 100 görünüyor. Bunlardan yirmi tanesi olumlu iken beş tanesi ise karışık durumunda. Tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Command & Conquer Remastered Collection İnceleme Puanları

3DJuegos - 9.0 / 10

Areajugones - 9 / 10

DualShockers - 8.0 / 10

Eurogamer Italy - 7 / 10

Game Revolution - 4.5 / 5

GameSpew - 7 / 10

GameStar - 74 / 100

GAMINGbible - 8 / 10

GamingTrend - 90 / 100

Hardcore Gamer - 4 / 5

Hobby Consolas - 90 / 100

IGN Italia - 9 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

Jeuxvideo.com - 14 / 20

Multiplayer.it - 8.9 / 10

PC Games - 8 / 10

PCGamesN - 9 / 10

Screen Rant - 4 / 5

SpazioGames - 6.5 / 10

Stevivor - 8 / 10

USgamer - 4.5 / 5

Vandal - 8 / 10

Wccftech - 9 / 10

Windows Central - 4.5 / 5