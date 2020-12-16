Command & Conquer Remastered Collection EA Play Servisine Geldi

Command & Conquer Remastered Collection EA Play servisine gelen en son oyun oldu. Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, bu klasik yapımın ek bir ücret ödemeden keyfini çıkartabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Gerçek Zamanlı Strateji türünün unutulmaz klasiklerinden olan Command & Conquer serisinin ilk oyunu 1995 yılında satışa sunulmuştu. Geliştiriciliği efsanevi Westwood Studios tarafından yapılan seri, kısa sürede büyük bir popülariteye ulaşması sonrasında, yıllar içerisinde birçok farklı oyunu ile karşımıza çıkmıştı. Ne var ki, 2012 yılında satışa sunulan Command & Conquer: Tiberium Alliances sonrasında yeni bir oyun görebilmek mümkün olmamıştı. Gelecekte ne olur bilinmez ama şu anlık Amerika menşeli yayıncı tarafından yeni bir oyunun geleceğine dair net bir işaret verilmiş değil.

Öte yandan, bu sene bildiğiniz gibi serinin yirmi beşinci yıl dönümü kutlanmış ve 2018 yılının sonlarına doğru duyurulmuş olan bir koleksiyon paketi 5 Haziran 2020 tarihinde PC (Steam ve Origin) için satışa sunulmuştu. Command & Conquer Remastered Collection adındaki bu pakette, Covert Ops genişletme paketi ile ilk oyun, Counterstrike ve The Aftermath genişletme paketleri ile de Red Alert oyunu bulunuyor.

Petroglyph ve Lemon Sky Studios ortaklığında geliştirilen koleksiyon paketi ile her iki oyun da yeniden tasarlanmış 4K çözünürlüklü grafikler ki istediğiniz zaman orijinal görselliğe dönerek nostalji yaşayabilirsiniz, yeniden düzenlenmiş çok oyunculu mod, yenilenmiş kullanıcı arayüzü, harita düzenleyicisi, tamamladığınız görevler karşılığında Bonus Gallery kısmından açılacak alternatif kayıtlar, geliştirilme aşamasından fotoğraflar ve yayınlanmamış müzikler, modifikasyon desteği, Jukebox, özel oyun lobileri, konsol versiyonuna özel görevler ve sinematik videolar, görev seçimi, çarpışma modu, özelleştirilebilir kısayol tuşları, güncellenmiş kontroller ve Frank Klepacki tarafından yeniden düzenlenmiş müzikler ile bizlerle buluşturulmuştu.

Command & Conquer Remastered Collection EA Play Abonelerine Sunuldu

Bildiğiniz gibi EA Play servisinin ayrı bir oyun kütüphanesi de bulunuyor ve zamanla Electronic Arts tarafından eklenen oyunlar ile bu kütüphane genişliyor. En son eklenti ise Command & Conquer Remastered Collection oldu. Eğer Origin veya Steam kullanıcısıysanız ve EA Play ve EA Play Pro abonesiyseniz, bu muhteşem koleksiyon paketine ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabiliyorsunuz. Eğer oyunu almak gibi bir düşünceniz vardıysa, bu fırsatı kaçırmayın deriz.

Command & Conquer Remastered Collection En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 @ 2.4ghz veya AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2.4ghz

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 32 GB

Command & Conquer Remastered Collection Önerilen Sistem Gereksinimleri