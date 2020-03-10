Command & Conquer Remastered Collection Fragmanı Bugün Yayınlanacak

Gerçek zamanlı strateji türünde önemli bir yere sahip olan Command & Conquer serisinin klasik yapımları, Command & Conquer Remastered Collection ile muhtemelen bu yıl içerisinde geri dönüş yapacak. Bütün indirilebilir içerikleri ile Command & Conquer Remastered ve Command & Conquer: Red Alert Remastered bulunan koleksiyon paketi, PC için geliştiriliyor. 2018 yılının sonlarına duyurulmuş olmasına rağmen merak edilen detayların tamamı bizlere sunulmuş değil. Geçtiğimiz sene içerisinde iki ekran görüntüsünün yanı sıra hafta sonu ara sinematik sahnelerin nasıl yenilendiğiyle ilgili bir video paylaşımı yapılmıştı. Bunların haricinde derin bir sessizlik hakimdi. Ancak beklenen gün en nihayetinde geldi.

Electronic Arts Youtube kanalı üzerinden derinlemesine ilk bakışın yapılacağı ilk fragmanın yayınlaması için bir hazırlık yapılıyor. Beklenen fragman, bugün TSİ 17:00 sıralarında yayınlanacak ve koleksiyon paketinin mevcut nesle taşınırken yaşadığı gelişimi detaylı bir şekilde görebileceğiz. Bununla birlikte çıkış tarihini de öğreneceğimizi tahmin ediyorum.

Command & Conquer Remastered Collection, 4K desteği dahil yenilenmiş görsellik ve yenilenmiş ses kalitesi ile gelecek. Ayrıca revize edilmiş çok oyunculu mod ile özel karşılaşmalar, teke tek hızlı karşılaşma ve lobide sohbet edebilmek gibi ek özellikler de sunacak.

Tanıtım fragmanını TSİ 17:00 sıralarında aşağıdan izleyebilirsiniz.