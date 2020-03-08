Command & Conquer Remastered'ın Ara Sahneleri Gösterildi

2018 yılının sonlarında doğru bizleri çok sevindiren bir duyuru yapan Electronic Arts, Command & Conquer Remastered ve Command & Conquer: Red Alert Remastered oyunlarının geliştirilme aşamasında olduğunu müjdelemişti. 2003 yılında kapanan Westwood Studios çalışanlarının ağırlıkta olduğu Petroglyph Games tarafından geliştirilmekte olan bu iki yenilenmiş sürüm için 4K desteği, yeniden yapılan modellemeler ve yeniden yapılan canlandırmalar gibi işin sanat tarafı için Lemon Sky Studios ile de anlaşılmıştı.

Command & Conquer Remastered ve Command & Conquer: Red Alert Remastered için geliştirilme süreci devam ediyor. Ne var ki bir görevi tamamlayıp diğerine geçiş öncesinde araya giren sinematik sahneler elbette bu sürecin en zorlu kısımlarından birisi. Orijinal oyunların sinematik sahneleri 320 x 200 çözünürlükte ve Electronic Arts bu sahneleri de elden geçirmek istemiş.

Yaratıcı Yönetmen Jim Vessella tarafından aşağıdaki videoda da aktarıldığı üzere beklenenden çok daha fazla çalışma gerekmiş. İlk iş olarak ise Electronic Arts Los Angeles arşivine girip orijinal metrajları bulmaya çalışmışlar. Bu araştırma sırasında, içeriğinde Tiberian Dawn ve diğerleri dahil iki eski Betamax kaseti bulmuş. Sonrasında ise bu kasetlerin dijital ortama aktarılabilmeleri için bir Hollywood şirketi ile anlaşmışlar. Ne var ki sonuç hüsran olmuş. Ellerine kendilerinin de erişim sağladıkları düşük kaliteli metrajların aynısı geçmiş.

Bu hüsrandan sonra, Command & Conquer topluluğundan halihazırda orijinal sinematik sahneleri yüksek çözünürlüğe taşıma algoritması üzerinde çalışanlar ile işbirliği yapmaya karar vermişler ve bu sayede 320 x 200 çözünürlükteki videoları yüksek çözünürlüklü hale getirilebilmiş.

Command & Conquer Remastered ve Command & Conquer: Red Alert Remastered, bu oyunların PlayStation versiyonları baz alınarak hazırlanıyor. Haliyle orijinal PC versiyonlarında olmayan sinematik sahneler de karşımıza çıkacak. Bunların yanı sıra, Betamax kasetlerinde olan dört saatlik metraj Command & Conquer Remastered oyununun Bonus Gallery kısmına kilitli olarak eklenecek ve tamamladığınız her bir görev karşılığında bu arşiv videoları birer birer açılacak.