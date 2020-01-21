Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster'dan Yeni Görüntüler Geldi

Strateji türünün müptelası olan oyuncular için Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster oyunları neredeyse bizimle. Öncelikli olarak PC (Steam) için 24 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacak olan her iki oyun, İlkbahar mevsiminde de konsollar için satışa sunulacak. Çıkışlarına az bir zaman kala Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster için yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Eğer orijinal versiyonlarını zamanında gecenizi gündüzünüze katarak bolca oynamışsanız, farklı bölgelerin gösterildiği ekran görüntülerine bakarken hiç şüphesiz ki maziye dönmüşsünüzdür. Yıllardan sonra bu oyunları tekrardan oynamak hem ayrı bir zevk olacak hem de ilaç gibi gelecek. Bakalım birliklerimiz de bizleri özlemişler mi?

Yeni Commandos 2 HD Remaster Görüntüleri

Yeni Praetorians HD Remaster Görüntüleri

Commandos 2 HD Remaster

Gerçek zamanlı taktiksel stratejiye dayalı olan Commandos 2: Men of Courage oyunu İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Elit komando grubunu yöneterek düşman bölgesindeki birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Etkileşimli ortamların olduğu oyunda, gruptaki her bir komandonun farklı becerilerinden faydalanabiliyoruz.

Praetorians HD Remaster

Gelişmekte olan Roma İmparatorluğu içinde kendimize bir yer bulma savaşı vereceğiz. Bunun için de Mısır ve Galya savaşlarında ve İmparatorluk'un kalbi olan İtalya'da değerimizi kanıtlamamız gerekecek. Bize verilecek olan görevler boyunca zafere ulaşabilmek için birimlerimizi bir araya getirmemiz, becerilerini son seviyeye taşımamız ve düşmanımızın zayıf yönlerini ortaya çıkartarak bertaraf etmek durumunda olacağız.