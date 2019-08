Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster GamesCom 2019 Fragmanları Yayında

Evet, artık yavaştan GamesCom 2019 moduna girebiliriz sevgili takipçilerimiz. Kalypso Media Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster için fuara özel fragmanları yayınladı.

Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında Kalypso Media, Commandos serisinin ve Imperial Glory ve Praetorians oyunlarının haklarını Pyro Studios'tan tamamıyla aldığını duyurmuştu. Bu duyuruya ek olarak yeni bir Commandos oyununun da geliştirileceğini doğrulamıştı.

Şimdilik yeni Commandos oyunu ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Fakat E3 2019 sırasında, Kalypso Media Yippee Entertainment ile Commandos 2 HD Remaster ve Torus Games ile Praetorians HD Remaster duyurularını yapmıştı. Praetorians HD Remaster PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için, Commandos 2 HD Remaster da PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Steam), Mac, Linux, iPad ve Android için bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Kalypso Media tarafından GamesCom 2019 fuarı için yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Keyifli seyirler dileriz!

Her iki oyundan da kısaca bahsetmek gerekirse, gerçek zamanlı taktiksel stratejiye dayalı olan Commandos 2: Men of Courage oyununda İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Elit komando grubunu yöneterek düşman bölgesindeki birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Etkileşimli ortamların olduğu oyunda, gruptaki her bir komandonun farklı becerilerinden faydalanabiliyoruz.

Praetorians oyununda ise, gelişmekte olan Roma İmparatorluğu içinde kendimize bir yer bulma savaşı vereceğiz. Bunun için de Mısır ve Galya savaşlarında ve İmparatorluk'un kalbi olan İtalya'da değerimizi kanıtlamamız gerekecek. Bize verilecek olan görevler boyunca zafere ulaşabilmek için birimlerimizi bir araya getirmemiz, becerilerini son seviyeye taşımamız ve düşmanımızı zayıf yönlerini ortaya çıkartarak bertaraf etmek durumunda olacağız.