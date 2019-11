Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster, Öncelikle PC'ye Gelecek

Eskilerin unutulmaz strateji oyunlarından olan Commandos 2 ve Praetorians, HD Remaster olarak mevcut nesle geçiş yapacaklar. Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster oyunlarının öncelikli olarak PC (Steam) için 24 Ocak 2019 tarihinde satışa sunulacakları duyuruldu.

Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında, Kalypso Media Pyro Studios ile anlaşarak Commandos serisinin ve Praetorians oyununun haklarını satın almıştı. Bunun sonrasında da E3 2019 fuarında Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster duyuruları yapılmıştı. Her iki oyun PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştiriliyor ama öncelik PC platformuna verilecek. PlayStation 4, Switch ve Xbox One versiyonları için net bir tarih verilmiş değil ama 2020 yılının İlkbahar mevsiminde yayınlanacakları söyleniyor.

Bir diğer önemli bilgi ise Commandos 2 HD Remaster ve Praetorians HD Remaster oyunlarını Kalypso Store üzerinden ön-sipariş ile satın almanız durumunda 13 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan beta testine özel erişim hakkı kazanacaksınız.

Commandos 2 HD Remaster

Gerçek zamanlı taktiksel stratejiye dayalı olan Commandos 2: Men of Courage oyunu İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Elit komando grubunu yöneterek düşman bölgesindeki birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Etkileşimli ortamların olduğu oyunda, gruptaki her bir komandonun farklı becerilerinden faydalanabiliyoruz.

Praetorians HD Remaster

Gelişmekte olan Roma İmparatorluğu içinde kendimize bir yer bulma savaşı vereceğiz. Bunun için de Mısır ve Galya savaşlarında ve İmparatorluk'un kalbi olan İtalya'da değerimizi kanıtlamamız gerekecek. Bize verilecek olan görevler boyunca zafere ulaşabilmek için birimlerimizi bir araya getirmemiz, becerilerini son seviyeye taşımamız ve düşmanımızın zayıf yönlerini ortaya çıkartarak bertaraf etmek durumunda olacağız.