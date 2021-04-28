Commodore 64 ile Bitcoin Kazmak Ne Kadar Sürer?

Günümüzde kripto para madenciliği yapabilmek için kullanabileceğiniz cihazların neredeyse bir sınırı yok. Bazıları bilgisayarları kullanırken, bazıları akıllı telefonları ya da oyun konsollarını tercih ediyor. Peki ama Commodore 64 ile Bitcoin kazmak istersek, bu işlem ne kadar sürer ve ne kadara mal olur?

Commodore 64 ile Bitcoin Kazmak 50 Trilyon Yıl Sürüyor!

Başlıkta yer alan sorunun yanıtını merak eden bir YouTube kanalı, Commodore 64'e Bitcoin Miner 64 yazılımını yüklemeyi başardı. Şimdi, söz konusu modelin bu işlemde nasıl bir performans gösterdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Videoda gördüğümüz üzere Commodore 64, 0,3 H / Saniye işlem gücüne sahip.

Bu işlem gücü ile Commodore 64 üzerinde Bitcoin madenciliği yapmanın biraz zaman alabileceğini fark etmiş olmalısınız: Bir adet Bitcoin kazabilmek için elli trilyon yıl (50.000.000.000.000 Yıl) beklemek kadar bir zamandan bahsediyorum. Üstelik sadece beklemeniz yetmiyor ve bu kazım işlemi için harcadığınız enerji de yaklaşık olarak 1,1 Katrilyon Dolar (1.100.000.000.000.000 Dolar) tutuyor.

Güneş sistemimizin birkaç milyar yıl içerisinde yok olacağını düşünürsek, bu gereksiz bir yatırımdır.

El Atarisi ile de Bitcoin Madenciliği Yapmışlardı!

Yazının ilk paragrafında bahsettiğim gibi: Kripto para madenciliği yapabilmek için kullanabileceğiniz cihazların neredeyse bir sınırı yok. Commodore 64 sizi şaşırtmış olabilir ancak bundan daha da küçük bir cihazla, Game Boy ile de Bitcoin madenciliği denemeleri yapılmıştı.

Game Boy, 0,8 H / Saniye işlem gücü ile Commodore 64'e nazaran daha güçlü bir cihaz. Öte taraftan hem enerji maliyeti hem de bekleme süresi, aşağı yukarı benzerlik gösteriyor. Bu noktada madencilik için özel olarak üretilen donanımları tercih etmek, kar etme olasılığınızı daha da yukarı taşıyacaktır.

Peki siz bu videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce eski cihazlarla kripto para madenciliği yapmak mantıklı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.