Commodore 64 Oyun Konsolu Olarak Geri Dönüyor!

Birçoğumuzun çocukluğunun vazgeçilmez parçası olan Commodore 64 bilgisayarlar 30 yılın ardından geri dönüyor, THEC64 Mini adı verilen yeni bir proje, Commodore 64 bilgisayarları küçük bir oyun konsolu haline getirerek oyuncuların beğenisine sunacak.

Retro Games firması tarafından geliştirilen bu yeni konsol temel olarak, Commodore 64 dönemindeki sevilen oyunları televizyonlarımız ve monitörlerimizde oynamamıza imkan verecek. THEC64 Mini'de 64 klasik Commodore 64 oyununun yüklenmiş olarak geleceği bilgisi paylaşılıyor. Tamamı lisanslı olan bu oyunlar, çıktıkları dönemde iyi inceleme puanları alan California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid ve Impossible Mission gibi oyunlar.

THEC64 Mini'ye standart bir USB PC klavyesinin bağlanabileceği, bu sayede klasik Commodore 64 bilgisayarlar gibi kullanılabileceği ve komutlar verilebileceği, ayrıca BASIC programlama diliyle yeni oyunlar yaratılabileceği belirtilmekte. Fakat konsolun içinde gelen oyunlar haricinde başka Commodore 64 oyunlarını çalıştırıp çalıştırmadığı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmıyor; klavye desteği düşünüldüğünde muhtemelen böyle bir destek söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.

THEC64 Mini, Commodore 64 ile özdeşleşen 2 tuşlu klasik kontrol cihazı ile birlikte gelecek. Bu kontrol cihazına farklı tuşlar da eklenmiş. THEC64 Mini'nin bu yılın başında 69,99 $/79,99 € fiyatla satışa sunulacağı duyurulmakta. THEC64 Mini'nin ülkemizde satılıp satılmayacağını henüz bilemiyoruz, konsol ile ilgili detaylı bilgilere bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.