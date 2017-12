Company of Heroes 2 Humble Bundle'da Bedava!

Bu hafta gerçekten iyi bedava oyun yaptı. Electronic Arts, Plants vs. Zombies'i, Ubisoft ise Assassin's Creed IV: Black Flag'ı oyunculara hediye etti. Şimdi ise Humble Bundle, bütün oyunculara Company of Heroes 2'i hediye ediyor.

Kısa bir süre devam edecek bu ücretsiz oyun fırsatında Company of Heroes 2'in Steam ürün anahtarını Humble Bundle üzerinden aldığınızda ve oyunu Steam hesabınızda etkinleştirdiğinizde oyuna kalıcı olarak sahip olabileceksiniz.

Bu haberi hazırladığımız andan itibaren yaklaşık 1 gün 11 saat boyunca devam edecek kampanyada Company of Heroes 2'ye ücretsiz olarak sahip olmak için öncelikle oyunun Humble Bundle sayfasını bu bağlantıyı kullanarak ziyaret edin. Sayfa açılınca "FREE!" yazan tuşa tıklayın ve oyunu sepetinize ekleyin. Ardından yeşil "CHECKOUT" tuşuna tıklayın. Yeni açılan pencerede "Get it for free!" tuşuna tıklayın. İşlem tamamlanınca size bir e-psota gönderilecek. Bu e-postada yer alan Company of Heroes 2 görseline tıkladığınızda açılacak sayfada alt bölümde yer alan "Reveal your Steam key" tuşuna tıklayın, çıkan kodun yanındaki "Redeem" tuşuna tıklayın. Steam sayfası açılınca hesabınız ile giriş yapın, Steam Abonelik Sözleşmesi'nin yanındaki küçük kutucuğa onay verin ve "Devam Et" tuşuna tıklayın. Artık oyun Steam kütüphanenize eklenecektir.

Oldukça başarılı bir gerçek zamanlı strateji oyunu olan Company of Heroes 2, Steam üzerinde bu durumu kanıtlayacak bir inceleme notuna sahip. Bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" olan Company of Heroes 2, taktiksel yeteneklerinize güveniyorsanız size bolca eğlence sunacaktır. Oyunun online modlarında diğer oyuncular ile savaşabilmeniz de mümkün.