Company of Heroes 2, Kısa Bir Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu!

Savaş konseptiyle dikkat çeken Company of Heroes 2, Steam'de ücretsiz oldu. Ancak bir süreliğine.

Steam'in yıllardır ücretsiz hale getirdiği birçok oyun var. Bunların bazıları hafta sonu ücretsiz oluyor. Ancak bu süre bittikten sonra oyun tekrar paralı olarak satılıyor. Aynı zamanda oyunu ücretsizken eklediğinizde, süre dolduğunda kütüphanenizden siliniyor. Ancak bu sefer böyle bir durum yok. Company of Heroes 2'yi hafta sonu içerisinde kütüphanenize eklerseniz oyun sizde kalıyor. Yani silinmiyor.

Relic Entertainment tarafından geliştirilen oyun görsellerde de gördüğünüz gibi savaş konseptini işliyor. İlk olarak 2013 tarihinde çıkış yapan oyun bugüne kadar birçok kez indirime girdi. Geçtiğimiz yıl yine bu şekilde ücretsiz olan oyun, bu sefer tamamen ücretsiz oldu. Tabi 17 Kasım 21:00'a kadar.

Bu süre dolduğunda oyun eski fiyatından satışa sunulacak. Oyunu paketleri ile birlikte almak isteyenler ise indirimdeki paketleri kaçırmasın. Çünkü o kısımda da %75'lik indirimler mevcut. Company of Heroes 2'yi buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu 17 Kasım'dan önce kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bu fırsat kaçmaz.