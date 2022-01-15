Company of Heroes 3 Oynanış Videosu Paylaşıldı

Company of Heroes 3 oynanış videosu yayımlandı. YouTube üzerinden paylaşılan video, yeni strateji oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Yayımlanan oynanış videosuna dair merak edilen detaylar haberimizde.

Company of Heroes 3 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Relic Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Company of Heroes 3 isimli oyun için yeni bir video yayımlandı. Strateji türünü seven oyuncuların merak içerisinde beklediği oyunun yeni videosu, oyunun yıkım sisteminin nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.

YouTube platformu üzerinden yayımlanan videoda, askerlerin büyük bir binayı nasıl yok ettiğini görüyoruz. Gerçek zamanlı strateji teknolojisi Essence Engine 5'i kullanan video oyunu, çok başarılı bir yıkım sistemi ile birlikte gelecek.

Bazı özgün yeni özelliklere sahip olacak Company Of Heroes 3'ün yeni videosu 24 saniye uzunluğunda. Pre-alpha aşamasındaki oyunun videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

İlk Company of Heroes oyunu 11 Eylül 2006 yılında piyasaya sürüldü. 2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Geliştirici ekip, elde edilen başarıyı ikinci oyun ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

Yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği serinin ikinci oyunu 25 Haziran 2013 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Company of Heroes 2 olarak isimlendirilen ikinci oyun da tıpkı ilk oyun gibi oldukça beğenildi. Oyuncular tarafından olumlu yorumlar almayı başaran yapımın PC sürümünün metacritic puanı ise 80 olarak belirlendi.

Tüm dünyada çok sevilen bir oyun serisi haline gelen Company of Heroes'in yeni oyunu şu anda geliştirme aşamasında. Relic Entertainment tarafından geliştirilmekte olan yapım, oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyor.

Company of Heroes 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan strateji oyunu, 2022 yılında PC platformuna çıkacak. SEGA ve Relic Entertainment, oyunun tam olarak hangi tarihte piyasaya sürüleceğini henüz açıklmadı. Bu sebepten ötürü net çıkış tarihi bilinmiyor.

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