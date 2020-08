2020 yılının başında iPad platformuna çıkışını gerçekleştiren Company of Heroes, Android ve iPhone platformlarına da geliyor. Feral Interactive tarafından yapılan açıklama ile birlikte Company of Heroes mobil çıkış tarihi açıklandı. Peki, Company of Heroes Android ve iPhone platformlarına ne zaman çıkışını gerçekleştirecek? Oyunun mobil sürümü ile ilgili detaylar haberimizde.

Relic Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu Company of Heroes, 13 Eylül 2006 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Company of Heroes, büyük bir başarıya imza attı. Relic Entertainment, bu başarıyı Company of Heroes 2 ile devam ettirdi.

Comapny of Heroes Mobil Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Feral Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Company of Heroes, 10 Eylül tarihinde iPhone ve Android platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Gerçek zamanlı strateji oyunu, 2020 yılının başlarında iPad platformuna çıkmıştı. Video oyunu, iPad kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Company of Heroes'in mobil sürümü 6S ve sonrasında satışa sunulan bütün iPhone modellerini destekleyecek. Daha önce oyunun iPad sürümünü satın alan oyuncular iPhone sürümü için tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Gerçek zamanlı strateji türündeki oyunu 13.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Video oyununun mobil sürümünün resmi olarak destekleyeceği cihazlar şu şekilde:

• Google Pixel 2 veya üstü

• Samsung Galaxy S8 veya üstü

• Samsung Galaxy Note8 veya üstü

• OnePlus 5T / 6T / 7 / 8

• Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

• HTC U12+

• LG V30+

• Motorola Moto Z2 Force

• Nokia 8

• Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T

• Xiaomi Pocophone F1

• Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Popüler gerçek zamanlı strateji oyununun mobil sürümüne ait videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Video oyunun mobil sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobil sürüm ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.