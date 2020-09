Company of Heroes Mobil Çıktı! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Company of Heroes bu yılın başında iPad platformuna çıkışını gerçekleştirmiş ve oyunun iPad'e çıkışının üzerinden aylar geçtikten sonra iPhone ve Android cihazlara geleceği tarih de duyurulmuştu. Company of Heroes mobil platformlara bugün itibarıyla geldi. Peki, Company of Heroes'in fiyatı ne kadar? Çıkışı ile iPhone ve Android kullanıcılarını sevindiren video oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

Company of Heroes Mobil Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz haftalarda Feral Interactive tarafından oyunun iPhone cihazlara ve Android işletim sistemli telefonlara ne zaman geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmıştı. İlk olarak iPad platformuna çıkan video oyunu oldukça beğenilmiş ve Android kullanıcılarının da dikkatini çekmişti. Oyunun sevenleri, Company of Heroes'i artık Play Store veya App Store üzerinden satın alabilir ve oyunu cihazınıza başarılı bir şekilde indirebilir.

Company of Heroes'in dudak uçuklatan fiyatı oyunculara şaşkına çevirdi. Play Store'da 119,99₺, App Store'da 129,99₺ fiyat etiketli mobil oyunun bu kadar yüksek bir fiyata sahip olması, oyunun oyunculardan bir hayli olumsuz eleştiri almasına neden oldu. Oyunu daha önce iPad için satın alan oyuncuların video oyununu iPhone cihazına indirmesi için tekrardan para ödemesine gerek olmadığının altını da çizmek gerekiyor. Oyunu önceden iPad için satın alan kişiler, oyunu iPhone'a ücretsiz olarak indirebilirler.

Oyunu oynamak isteyen kişilerin iPhone 6s ve daha üstü bir cihaza sahip olması ve iOS sürümünün en az 13.1 olması gerekiyor. Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları ise aşağıda yer alan oyunun desteklediği akıllı telefonların listesine göz atabilir ve akıllı telefonunun oyunu çalıştırıp çalıştırmayacağını öğrenebilir.

• Google Pixel 2 veya üstü

• Samsung Galaxy Note 8 veya üstü

• Samsung Galaxy S8 veya üstü

• Xiaomi Redmi Note 8 Pro

• OnePlus 5T / 6T / 7 / 8

• Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

• HTC U12+

• LG V30+

• Motorola Moto Z2 Force

• Nokia 8

• Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T

• Xiaomi Pocophone F1